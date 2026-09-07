¿Ya está lista la Feria de San Román? Así avanzan los juegos y preparativos en Campeche

A pocos días de que aumenten las actividades por las fiestas de San Román, la nueva zona destinada a los juegos mecánicos y puestos comerciales todavía se encuentra en proceso de instalación este martes 8 de septiembre, por lo que la Gran Feria Campeche 2026 aún no está completamente lista para recibir a los visitantes.

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Los primeros tráileres con juegos mecánicos comenzaron a llegar a la ampliación de la avenida Francisco I. Madero, donde trabajadores realizan las maniobras de descarga y montaje de las estructuras. En los próximos días se espera que continúe el arribo de atracciones, puestos de comida y otros establecimientos que formarán parte del corredor ferial.

Este año, la tradicional Feria de San Román presenta cambios importantes, debido a que fue unificada con la celebración de San Francisco bajo el nombre de Gran Feria Campeche 2026. Además, dejó temporalmente el Foro Ah Kim Pech para ocupar un circuito conformado por las avenidas Fundadores y Francisco I. Madero.

De acuerdo con la distribución anunciada, los juegos mecánicos se instalarán sobre la avenida Francisco I. Madero, desde la glorieta del Pescador hasta la glorieta del mismo nombre, mientras que los puestos comerciales y de alimentos ocuparán la avenida Fundadores, en el tramo que conecta el malecón con la avenida Miguel Alemán. La zona de atracciones contará con cuatro accesos controlados.

Los puestos de comida y comercios ocuparán la avenida Fundadores, desde el malecón hasta la avenida Miguel Alemán. / Especial

Los preparativos también han provocado cierres y modificaciones en la circulación vehicular y el transporte público. La ruta Siglo XXI del sistema Ko’ox cambió temporalmente su recorrido desde el 31 de agosto debido a la ocupación de las vialidades que integrarán el circuito de la feria.

Aunque el montaje continúa, la Secretaría de Protección Civil de Campeche determinó que las avenidas Fundadores y ampliación Francisco I. Madero presentan condiciones adecuadas para albergar las actividades. El dictamen tomó en cuenta factores hidrometeorológicos, rutas de evacuación, cableado, toldos y estructuras.

En el caso de los juegos mecánicos, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas realizó un estudio de mecánica de suelo, mientras que el Colegio de Ingenieros se sumó a las revisiones. Sin embargo, cada atracción deberá completar su instalación y superar las inspecciones correspondientes antes de comenzar a operar.

Protección Civil estatal y municipal mantendrá vigilancia permanente durante la feria ante posibles lluvias intensas, vientos fuertes, encharcamientos, fallas eléctricas o incidentes relacionados con toldos, estructuras y atracciones. También se establecerá un comando conjunto con Bomberos de Campeche para atender cualquier emergencia.

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La Gran Feria Campeche 2026 reúne las celebraciones de San Román y San Francisco y contempla actividades del 31 de agosto al 15 de octubre. El programa incluye eventos religiosos, culturales, artísticos y deportivos, además del corredor comercial y los tradicionales juegos mecánicos.

Por ahora, quienes circulen por las avenidas Fundadores y Francisco I. Madero deberán tomar precauciones, respetar los cierres y considerar rutas alternas, pues el movimiento de vehículos pesados, el armado de las atracciones y la instalación de los puestos continuarán durante los próximos días.

JGH