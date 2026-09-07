Estefanía Villarreal, Celina de RBD, enciende las alarmas por mensaje sobre depresión

La actriz Estefanía Villarreal, conocida por dar vida a Celina Ferrer en la telenovela Rebelde, generó preocupación entre sus seguidores después de publicar un mensaje relacionado con el difícil momento emocional que atraviesa.

La intérprete, de 39 años, utilizó sus redes sociales para hablar de manera abierta sobre la depresión y la ansiedad que enfrenta. Sus palabras llamaron especialmente la atención porque reflejaron un profundo desgaste emocional y provocaron numerosas muestras de apoyo.

En una historia de Instagram, Villarreal se dirigió a sus familiares, amigos y personas cercanas para expresar lo que estaba viviendo. En su publicación, dejó claro que se encuentra atravesando una batalla personal que, según sus propias palabras, se ha vuelto cada vez más complicada.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami, tu pequeña ya no puede más”, escribió la actriz.

¿Qué pasó con Estefanía Villarreal?

El mensaje de Estefanía Villarreal rápidamente provocó preocupación entre sus seguidores, quienes reaccionaron ante la manera en que la actriz describió su estado emocional y, particularmente, ante la frase en la que aseguró que ya no podía más.

El mensaje que preocupó a sus fans

Hasta ahora no se conocen las circunstancias que llevaron a la actriz a realizar esta publicación. Villarreal tampoco explicó si existe algún acontecimiento personal detrás de sus palabras ni precisó si actualmente cuenta con acompañamiento profesional para enfrentar la situación.

La publicación volvió a colocar en el centro de la conversación la importancia de hablar sobre la salud mental, especialmente cuando una persona atraviesa episodios de depresión o ansiedad y decide compartir públicamente lo que está viviendo.