Gala Montes niega su salida de Malinche, pero la producción dice otra cosa

La carrera de Gala Montes atraviesa un nuevo momento de incertidumbre luego de que la producción de Malinche, El Musical anunciara que la participación de la actriz quedó pospuesta de manera indefinida, apenas unos días después de su polémica salida de La Casa de los Famosos México 4.

El anuncio fue difundido el martes 8 de septiembre y rápidamente generó dudas entre los seguidores de la actriz, debido a que su salida del musical dirigido por Nacho Cano ocurrió prácticamente al mismo tiempo que su inesperado abandono del reality.

A través de un comunicado, el equipo de la puesta en escena señaló que la participación de Montes quedaba aplazada sin establecer una nueva fecha. La producción también destacó el entusiasmo y profesionalismo que mostró durante la primera etapa de su incorporación.

Además, el proyecto dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar con la actriz al señalar que las puertas de Malinche permanecerán abiertas para analizar futuras colaboraciones.

Gala Montes asegura que no fue despedida

La versión difundida por la producción no coincidió con la reacción de Gala Montes, quien cuestionó públicamente el anuncio a través de sus redes sociales.

La actriz respondió a una publicación relacionada con su supuesta salida y escribió: “Ajajaj fake new no está en las redes de Malinche”, con lo que dejó entrever que la información sobre su desvinculación no sería correcta.

Sin embargo, la producción de Malinche, El Musical sí publicó un comunicado en sus cuentas oficiales en el que confirmó que la participación de Montes había quedado aplazada indefinidamente.

Hasta el momento, las versiones disponibles no permiten determinar si se trata de una salida definitiva, una suspensión temporal o una diferencia entre la actriz y el equipo encargado de la obra.

Escribió en los comentarios de una publicación que daba la noticia

¿Qué ocurrió con Gala Montes en La Casa de los Famosos México 4?

La controversia tomó fuerza después de que Gala Montes regresara a La Casa de los Famosos México 4 como sustituta de Aldo Rendón, quien tuvo que abandonar la competencia por motivos de salud.

Montes ingresó al programa el domingo 6 de septiembre, pero su participación terminó antes de lo esperado. Menos de 48 horas después de su llegada, “La Jefa” informó a los habitantes que la actriz había decidido abandonar el reality.

“Quiero darles la tranquilidad, Gala está bien, pero tomó la decisión de abandonar la competencia”, fue el mensaje comunicado dentro de la casa.

Posteriormente, la actriz apareció en Instagram y aseguró que se encontraba bien. También explicó que estaba tomando un descanso debido al cansancio que había acumulado y adelantó que posteriormente contaría más detalles sobre lo ocurrido.

El comunicado

Circula otra versión sobre su inesperada salida

Mientras la actriz afirmó que estaba bien, en redes sociales comenzó a circular una versión diferente sobre las circunstancias que rodearon su salida del reality mexicano.

La cuenta especializada Chamonic señaló que Montes presuntamente habría protagonizado un altercado con personal de producción. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada públicamente por la actriz ni por Televisa.

Por ahora, existen distintas versiones sobre lo ocurrido, por lo que no se puede afirmar que dicho supuesto enfrentamiento haya sido la razón de su salida de La Casa de los Famosos México 4.

¿Gala Montes perdió otro proyecto?

La coincidencia entre su salida del reality show y el anuncio de la producción de Malinche, El Musical provocó que surgieran especulaciones sobre el futuro profesional de la actriz.

No obstante, el comunicado de la obra únicamente establece que su participación queda pospuesta de manera indefinida y no señala que haya sido despedida ni proporciona una explicación sobre los motivos de la decisión.

La propia Gala Montes, además, rechazó públicamente la información que circulaba sobre su salida. Por ello, el futuro de su participación en la obra permanece abierto mientras no exista una explicación adicional de alguna de las partes.

Por ahora, la actriz enfrenta un nuevo episodio de controversia pública, aunque tanto su permanencia en Malinche, El Musical como las circunstancias exactas de su salida del reality siguen rodeadas de interrogantes.