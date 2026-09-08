Incendio en vivienda de Chetumal deja cuantiosos daños materiales.

Un incendio registrado en una vivienda de la colonia Enrique Ramírez movilizó a los cuerpos de emergencia de la capital del estado y dejó daños materiales de consideración, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro fue reportado a través del número de emergencias, luego de que vecinos advirtieran que una casa ubicada sobre la calle Emilio Porras Gil, entre Jaime Villarutia y Francisco Vélez, se encontraba envuelta en llamas. La situación generó preocupación debido a que el fuego podía extenderse hacia otras áreas del inmueble.

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Tras recibir el aviso, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el domicilio para atender la emergencia. Al llegar, los integrantes de la corporación confirmaron que el fuego se encontraba activo en el interior de la vivienda, por lo que desplegaron las maniobras necesarias para contenerlo.

Los bomberos trabajaron durante aproximadamente 30 minutos para controlar las llamas y evitar que alcanzaran otras partes de la propiedad. La intervención oportuna permitió finalmente sofocar el incendio antes de que provocara una afectación mayor en el inmueble o representara un riesgo adicional para las viviendas cercanas.

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Ninguna persona sufrió quemaduras, intoxicación por humo u otro tipo de lesión relacionada con el incidente. Como parte del protocolo de atención, también acudieron paramédicos de la Dirección de Bomberos, Rescate, Emergencias Médicas y Desastres. Sin embargo, su intervención médica no fue requerida, debido a que no había personas que necesitaran ser trasladadas o recibir atención en el lugar.

Una vez que las llamas fueron completamente controladas, los cuerpos de emergencia realizaron las labores correspondientes para descartar la presencia de puntos de riesgo que pudieran provocar una nueva emergencia.

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El incendio dejó como principal consecuencia pérdidas materiales en la vivienda, aunque el hecho no pasó de mayores gracias a la respuesta de los equipos de emergencia.

Fernando Baeza

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