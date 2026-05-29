Horóscopos de Mhoni Vidente hoy: Qué te deparan los astros este 29 de mayo

En Por Esto! te invitamos a consultar tu horóscopo diario y descubrir lo que el universo tiene preparado para ti en el amor, la salud y el dinero, según tu signo del zodiaco.

Cada signo zodiacal tiene sus propias influencias astrales y, hoy, podrías recibir la guía y consejos que necesitas para enfrentar nuevos desafíos, tomar decisiones acertadas o simplemente comprender mejor las energías que te rodean. Así que no pierdas la oportunidad de ver cómo las estrellas están alineadas para ti.

♈ Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Amor: Marte te carga de valentía sentimental y hoy te atreverás a decir lo que sientes sin rodeos. En pareja, esa honestidad será muy valorada. Los solteros de Aries podrían dar un paso decisivo hacia alguien que les ha estado rondando la mente.

Salud: Jornada de mucha actividad física y mental. Recuerda hacer pausas: tu cuerpo necesita recuperarse entre un esfuerzo y otro. Una siesta breve o un momento de meditación pueden ser más poderosos que cualquier energizante.

Dinero: Las prisas pueden costarte caro hoy. Antes de cerrar cualquier trato o hacer un pago importante, tómate el tiempo de revisar dos veces. La paciencia será tu mejor inversión.

Color del día: rojo. Número de la suerte: 7.

♉ Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Amor: Venus te regala estabilidad emocional y hoy te sientes seguro/a en tus relaciones. Con tu pareja, un plan casero y tranquilo vale más que cualquier salida costosa. Los solteros podrían cruzarse con alguien confiable y de buen corazón.

Salud: Tu cuerpo agradece la constancia. Si llevas días postergando una rutina de ejercicio o un hábito saludable, hoy es el día de retomarlo sin excusas. Pequeños cambios sostenidos en el tiempo darán grandes resultados.

Dinero: Día favorable para revisar tus finanzas personales y hacer ajustes. Un gasto hormiga que no habías notado podría estar afectando tu presupuesto. La organización es tu mejor herramienta económica hoy.

Color del día: verde. Número de la suerte: 2.

♊ Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Amor: El Sol sigue en tu signo y tu encanto está en su punto más alto. Hoy las palabras fluyen con naturalidad y quien está a tu lado se siente escuchado y comprendido. Los solteros de Géminis podrían tener una cita o encuentro que los deje pensando toda la noche.

Salud: La mente va a mil revoluciones hoy. Practica el arte de desconectarte: pon el teléfono en silencio por unas horas y disfruta del presente. Tu sistema nervioso te lo agradecerá enormemente.

Dinero: Mercurio favorece los contratos, acuerdos y negociaciones. Si tienes algo pendiente de firmar o una propuesta que presentar, hazlo hoy. La comunicación clara y directa te abrirá puertas.

Color del día: amarillo. Número de la suerte: 5.

♋ Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Amor: La Luna activa tu intuición emocional y sabrás con exactitud qué necesita tu pareja antes de que lo exprese. Un gesto de cuidado o protección será muy bien recibido. Los solteros podrían sentir una atracción profunda e inesperada por alguien cercano.

Salud: El vientre y el sistema digestivo son tus zonas de atención hoy. Come despacio, mastica bien y evita los alimentos que sabes que no te sientan bien. Tu cuerpo te habla con claridad si le prestas atención.

Dinero: Una corazonada sobre un asunto económico merece ser investigada. No la descartes: tu instinto financiero es más certero de lo que crees. Consulta con alguien de confianza antes de tomar una decisión final.

Color del día: blanco perla. Número de la suerte: 4.

♌ Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: Tu calidez y generosidad son irresistibles hoy. En pareja, propón algo divertido y espontáneo que saque a ambos de la rutina. Los solteros de Leo atraerán miradas donde quiera que vayan: déjate ver y disfruta del juego del amor.

Salud: El corazón, en todos sus sentidos, necesita alegría hoy. Ríe más, preocúpate menos. Una actividad física que genuinamente disfrutes será mil veces más efectiva que cualquier ejercicio obligatorio.

Dinero: Tu liderazgo natural te pone en el centro de una oportunidad profesional importante. No te quedes callado/a en esa reunión o presentación: tu voz tiene peso y tu propuesta puede ser la que marque la diferencia.

Color del día: dorado. Número de la suerte: 1.

♍ Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: Mercurio afina tu sensibilidad y hoy eres capaz de detectar matices en tu relación que normalmente pasarían desapercibidos. Úsalos para acercarte, no para criticar. Los solteros de Virgo atraerán a personas inteligentes y detallistas como ellos.

Salud: Jornada ideal para ordenar tus hábitos de salud. Revisa tus horarios de sueño, alimentación y ejercicio: pequeños ajustes pueden tener un impacto enorme en tu bienestar general. La disciplina es tu superpoder.

Dinero: Tu capacidad analítica brilla hoy. Un problema financiero que parecía complicado encontrará solución si lo abordas con calma y metodología. No tomes atajos: la solución correcta suele ser la más trabajada.

Color del día: azul marino. Número de la suerte: 6.

♎ Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: Venus te envuelve en una energía romántica y refinada. Hoy el amor se expresa a través de los detalles: una mirada, un mensaje inesperado, un abrazo a destiempo. Con pareja o sin ella, el universo te recuerda que mereces ser amado/a bien.

Salud: El equilibrio que tanto buscas en la vida también lo necesita tu cuerpo. Alterna el movimiento con el descanso y cuida especialmente la zona lumbar si pasas muchas horas sentado/a. El bienestar es un acto de justicia contigo mismo/a.

Dinero: Una decisión económica que has estado postergando por miedo a desequilibrar algo necesita ser tomada hoy. Confía en tu criterio: eres más capaz de lo que crees para manejar tus finanzas con inteligencia.

Color del día: rosa. Número de la suerte: 8.

♏ Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: Plutón intensifica cada emoción y hoy el amor se siente como una fuerza transformadora. En pareja, una conversación que parecía difícil puede convertirse en el punto de inflexión que su relación necesitaba. Los solteros podrían conocer a alguien que les cambie la perspectiva.

Salud: Tu energía es poderosa pero necesita dirección. El ejercicio de alta intensidad o cualquier actividad que te permita liberar tensión acumulada será ideal hoy. No guardes lo que el cuerpo quiere soltar.

Dinero: Tu instinto para detectar oportunidades ocultas está muy activo. Investiga esa propuesta que llegó hace días y que dejaste en espera: podría tener más potencial del que pensaste en un primer momento.

Color del día: negro. Número de la suerte: 9.

♐ Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: Júpiter te impulsa a amar con generosidad y sin miedo. Hoy el amor fluye con facilidad y cualquier conversación pendiente con tu pareja puede resolverse con optimismo y buena voluntad. Los solteros de Sagitario podrían conocer a alguien en un contexto educativo o de viaje.

Salud: Tu energía expansiva puede llevarte a exagerar: demasiado ejercicio, demasiada comida, demasiadas actividades. Practica la moderación consciente y tu cuerpo te responderá con vitalidad sostenida.

Dinero: Una oportunidad de crecimiento económico relacionada con el conocimiento, la enseñanza o los viajes podría materializarse pronto. Mantén tu mente abierta y no descartes ninguna propuesta sin antes analizarla.

Color del día: morado. Número de la suerte: 3.

♑ Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Amor: Saturno te pide que bajes la guardia aunque sea un poco. Mostrarte vulnerable con tu pareja no es debilidad: es el camino más corto hacia una conexión más profunda y duradera. Los solteros de Capricornio atraerán a personas serias y con proyectos de vida claros.

Salud: La tensión acumulada en hombros y cuello pide atención urgente. Una sesión de masajes, estiramientos o simplemente un baño caliente pueden hacer milagros. El cuerpo guarda todo lo que la mente no procesa.

Dinero: Tu disciplina y constancia están a punto de dar un fruto importante. No abandones ningún proyecto a mitad de camino: estás más cerca de la meta de lo que crees. La perseverancia siempre gana.

Color del día: gris acero. Número de la suerte: 10.

♒ Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Amor: Urano te inspira a romper esquemas también en el amor. Hoy podrías sorprender a tu pareja con una propuesta o idea completamente inesperada que renueve la energía entre ustedes. Los solteros atraerán a personas que valoran la originalidad y la libertad.

Salud: Tu mente brillante necesita descanso tanto como estimulación. Alterna momentos de concentración intensa con pausas de desconexión total. El cerebro también necesita silencio para funcionar a su máximo potencial.

Dinero: Las redes y los contactos son tu mayor activo económico hoy. Una conversación casual podría derivar en una oportunidad profesional concreta. Mantente abierto/a y comparte tus proyectos con quienes te rodean.

Color del día: turquesa. Número de la suerte: 11.

♓ Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Amor: Neptuno eleva tu sensibilidad y hoy el amor se siente casi como una experiencia mística. En pareja, un momento de conexión profunda sin distracciones puede renovar todo. Los solteros de Piscis podrían sentir que el universo los guía hacia alguien especial.

Salud: Escucha a tu cuerpo con la misma empatía con la que escuchas a los demás. Si algo no se siente bien, no lo ignores. Un día de cuidado genuino hacia ti mismo/a puede prevenir semanas de malestar.

Dinero: Tu intuición financiera está especialmente activa hoy. Sin embargo, antes de actuar sobre esa corazonada, busca datos concretos que la respalden. La combinación de instinto e información es tu fórmula ganadora.

Color del día: azul cielo. Número de la suerte: 12.