Horóscopos de Mhoni Vidente hoy: Qué te deparan los astros este 1 de agosto 2026

En Por Esto! te invitamos a consultar tu horóscopo diario y descubrir lo que el universo tiene preparado para ti en el amor, la salud y el dinero, según tu signo del zodiaco. Cada signo zodiacal tiene sus propias influencias astrales y, hoy, podrías recibir la guía y consejos que necesitas para enfrentar nuevos desafíos, tomar decisiones acertadas o simplemente comprender mejor las energías que te rodean. Así que no pierdas la oportunidad de ver cómo las estrellas están alineadas para ti.

♈ Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Amor: Agosto arranca con Marte llenándote de energía y determinación en el plano sentimental. Si llevas tiempo postergando una conversación importante con tu pareja, hoy encontrarás el valor y las palabras exactas para tenerla. Los solteros de Aries inician este nuevo mes con una energía tan decidida y magnética que podría sorprenderlos gratamente desde el primer día.

Salud: El inicio de agosto es tu oportunidad de oro para resetear hábitos y establecer nuevas rutinas. Define hoy una meta de salud concreta para este mes y comprométete con ella desde ahora. Tu cuerpo responde de manera extraordinaria a los retos físicos cuando la motivación es genuina y la intención es clara.

Dinero: Agosto comienza con buenas vibraciones económicas para Aries. Una propuesta o conversación que surge hoy podría cambiar significativamente tu panorama financiero durante este mes. Mantente alerta y actúa con la determinación que te caracteriza cuando llegue la señal.

Color del día: rojo intenso. Número de la suerte: 7.

♉ Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Amor: Venus inaugura agosto llenando tu vida sentimental de ternura y una conexión muy profunda. Con tu pareja, este primer día del mes es ideal para expresar gratitud por lo que tienen y planear algo bonito juntos. Los solteros de Tauro podrían cruzarse con alguien que transmite exactamente la estabilidad y la calidez que tanto valoran en una persona.

Salud: Agosto comienza pidiéndote orden y consistencia en tus hábitos de salud. Una alimentación más consciente, horarios de sueño regulares y movimiento diario serán la base de tu bienestar durante todo el mes. Empieza hoy con un pequeño compromiso concreto y sostenlo durante agosto entero.

Dinero: El inicio de agosto trae claridad financiera muy bienvenida para Tauro. Es buen momento para revisar tus metas económicas del segundo semestre y ajustar lo que sea necesario. Una decisión que tomes hoy con calma y criterio tendrá efectos positivos y duraderos durante todo el mes.

Color del día: verde esmeralda. Número de la suerte: 2.

♊ Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Amor: Agosto arranca con una energía sentimental expansiva y llena de luz para Géminis. Con tu pareja, el primer día del mes es el momento perfecto para proponer algo nuevo que los entusiasme a ambos y renueve la energía entre ustedes. Los solteros de Géminis brillan con una energía tan atractiva y fresca que agosto podría traerles sorpresas muy gratas en el amor.

Salud: Tu sistema nervioso estrena mes con buena disposición. Aprovecha esta energía inicial para establecer una rutina de descanso y ejercicio que puedas sostener durante todo agosto. Lo que siembres en hábitos saludables hoy lo cosecharás con creces al final del mes.

Dinero: Mercurio potencia tu capacidad negociadora al arrancar agosto y hoy podrías avanzar significativamente en una propuesta o proyecto que llevas tiempo trabajando. Tu agilidad mental es tu mayor activo económico en este inicio de mes: úsala con estrategia e intención.

Color del día: amarillo. Número de la suerte: 5.

♋ Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Amor: Con el Sol en Leo, agosto comienza con la madurez emocional que construiste durante tu temporada solar como tu mayor fortaleza. Te sientes pleno/a y con una claridad muy especial sobre lo que quieres en el amor. Con tu pareja, ese estado de plenitud se traduce en una conexión muy cálida y auténtica desde el primer día del mes. Los solteros de Cáncer inician agosto con el corazón abierto y listo para recibir.

Salud: Los hábitos que cultivaste durante tu temporada solar son ahora tu base más sólida. Mantenlos con constancia durante agosto y notarás cómo tu vitalidad sigue siendo extraordinaria incluso fuera de tu temporada. Tu cuerpo responde de manera notable cuando le das la consistencia que merece.

Dinero: Tu intuición económica arranca agosto muy activa y afinada. Una oportunidad que llevas evaluando podría dar señales muy concretas hoy. Mantente receptivo/a y confía en lo que tu instinto te dice: la claridad que tienes ahora es producto de todo el trabajo interno que hiciste durante julio.

Color del día: plateado. Número de la suerte: 4.

♌ Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: Con el Sol en pleno tránsito por tu signo, agosto arranca con tu energía personal en su punto más alto y luminoso del año. Eres magnético/a, generoso/a y completamente irresistible para quienes te rodean. Con tu pareja, este primer día del mes puede establecer un tono de conexión y alegría que se mantenga durante todo agosto. Los solteros de Leo están en su mejor momento del año: el amor está literalmente a la vuelta de la esquina.

Salud: La vitalidad de tu temporada solar te sostiene con una fuerza extraordinaria al arrancar agosto. Establece hoy una rutina de sueño, alimentación y ejercicio que puedas sostener durante todo el mes. Lo que siembres en salud este primer día lo cosecharás con creces durante todas las semanas que vienen.

Dinero: Agosto arranca con el universo reconociendo tu liderazgo y tu capacidad de generar oportunidades. Una propuesta o conversación que surge hoy podría marcar el tono económico de todo tu mes. Negocia desde la plena confianza en tu valor: este es tu momento y el universo lo sabe perfectamente.

Color del día: dorado solar. Número de la suerte: 1.

♍ Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: Mercurio afina tu sensibilidad al arrancar agosto y hoy eres capaz de ofrecer exactamente el tipo de presencia y apoyo que tu pareja necesita. Ese nivel de atención es uno de tus dones más valiosos en el amor. Los solteros de Virgo podrían iniciar el mes con una conversación que abre la puerta a algo mucho más profundo e interesante de lo que esperaban.

Salud: El primer día de agosto es perfecto para diseñar con tu ojo analítico habitual una rutina de salud que puedas sostener durante todo el mes. Sé específico/a: horarios concretos, hábitos medibles y metas alcanzables son exactamente lo que tu naturaleza necesita para mantenerse comprometida y motivada.

Dinero: Tu atención al detalle te da una ventaja real al iniciar agosto. Revisa tus finanzas con calma antes de comprometerte con ningún gasto nuevo durante el mes: encontrarás oportunidades de ahorro que otros simplemente no ven. La información detallada es tu mejor activo económico al arrancar el mes.

Color del día: azul marino. Número de la suerte: 6.

♎ Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: Venus inaugura agosto con una energía muy favorable para tus relaciones. Con tu pareja, el primer día del mes es una oportunidad perfecta para renovar compromisos y planear algo bonito que los entusiasme durante agosto. Los solteros de Libra podrían conocer a alguien en un entorno cultural o social que capte su atención de manera muy genuina desde el inicio del mes.

Salud: Agosto comienza con una invitación a encontrar el equilibrio entre todos los aspectos de tu vida. Hoy es buen día para evaluar honestamente cómo estás en términos de descanso, alimentación y movimiento, y hacer los ajustes necesarios antes de que el mes tome velocidad y se vuelva difícil de corregir.

Dinero: Las asociaciones y las colaboraciones tienen una energía muy favorable al arrancar agosto. Si tienes una propuesta que requiere un aliado, hoy es el momento de dar el paso. Tu talento para crear condiciones donde todos ganan está en su mejor versión al inicio del mes y el universo lo respalda.

Color del día: rosa. Número de la suerte: 8.

♏ Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: Plutón activa tu profundidad emocional y agosto arranca con una energía transformadora en tus relaciones. En pareja, una conversación honesta y sin reservas al inicio del mes puede establecer una dinámica completamente nueva y muy positiva para todo agosto. Los solteros de Escorpio atraen con su magnetismo natural a personas que no le temen a la intensidad emocional.

Salud: El primer día de agosto es tu oportunidad para establecer una rutina de ejercicio intenso que se convierta en tu ancla de bienestar durante todo el mes. Tu cuerpo necesita movimiento y liberación: dáselos desde hoy y notarás la diferencia en tu energía y tu estado de ánimo a lo largo de todo agosto.

Dinero: Tu instinto investigador arranca agosto especialmente activo. Hay una oportunidad financiera que merece una mirada profunda y sin prisa desde el primer día del mes. Investiga con calma antes de comprometerte: cuando tengas la certeza que buscas, muévete con la rapidez y la precisión que siempre te caracterizan.

Color del día: burdeos. Número de la suerte: 9.

♐ Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: Júpiter expande tu corazón y agosto comienza con el amor fluyendo con generosidad y sin límites artificiales. Con tu pareja, el inicio del mes es el momento perfecto para planear una aventura compartida que los llene de ilusión durante agosto. Los solteros de Sagitario arrancan el mes con una energía libre y apasionada que atrae a personas con visión y espíritu aventurero.

Salud: Tu optimismo natural es tu mejor medicina pero agosto te pide que lo respaldes con hábitos físicos concretos. Establece hoy una rutina de movimiento que puedas sostener todo el mes. Tu cuerpo responde de manera extraordinaria cuando el ejercicio va acompañado de genuina alegría y propósito.

Dinero: Una oportunidad relacionada con el extranjero, la educación o los proyectos digitales podría dar señales muy concretas al arrancar agosto. Hoy llega la primera señal: mantente completamente abierto/a y responde con agilidad cuando llegue porque las mejores oportunidades de Sagitario casi siempre llegan inesperadamente.

Color del día: morado. Número de la suerte: 3.

♑ Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Amor: Saturno te impulsa a construir amor con paciencia y solidez al iniciar agosto. Con tu pareja, el comienzo del mes es el momento ideal para revisar juntos los proyectos compartidos y renovar compromisos desde la honestidad y la madurez. Los solteros de Capricornio atraerán en agosto a personas maduras y con metas muy claras que comparten su visión de la vida.

Salud: El primer día de agosto es tu oportunidad de establecer con precisión la disciplina de salud que quieres mantener durante el mes. Define tus metas de bienestar con la misma seriedad que defines tus metas profesionales: tu cuerpo merece ese nivel de atención y compromiso genuino.

Dinero: El esfuerzo sostenido de julio comienza a producir frutos muy visibles al arrancar agosto. Hoy podría llegar una confirmación o un reconocimiento que valide todo lo que has trabajado con tanta paciencia y disciplina durante el mes pasado. La recompensa de Capricornio siempre llega en el momento exacto.

Color del día: gris acero. Número de la suerte: 10.

♒ Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Amor: Urano inaugura agosto activando tu necesidad de conexiones completamente auténticas y libres de convenciones. Con tu pareja, el inicio del mes es el momento perfecto para una conversación honesta sobre lo que ambos quieren construir juntos durante agosto. Los solteros de Acuario arrancan el mes con una energía tan original y genuina que atrae a personas que celebran su manera única de ver el mundo.

Salud: Tu mente innovadora estrena agosto con mucha energía y muchas ideas. Establece desde hoy una estructura que le permita funcionar a su máximo nivel durante todo el mes: bloques de trabajo concentrado, pausas reales y descanso nocturno suficiente. El cerebro rinde mejor cuando tiene ritmo y espacio para respirar.

Dinero: Las ideas disruptivas tienen un valor especial al arrancar agosto. Si tienes un proyecto innovador guardado, este mes es el momento de sacarlo al mundo con decisión. Hoy llega la primera señal de que el universo y las personas correctas están de tu lado para hacerlo realidad durante este mes.

Color del día: turquesa. Número de la suerte: 11.

♓ Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Amor: Neptuno eleva tu sensibilidad al máximo y agosto comienza con el amor sintiéndose como algo casi mágico y profundamente significativo. Con tu pareja, un gesto pequeño pero muy sentido al arrancar el mes puede establecer un tono emocional muy especial para todas las semanas que vienen. Los solteros de Piscis podrían sentir desde hoy que el universo los guía con una intención muy clara hacia alguien especial.

Salud: El primer día de agosto es una invitación a cuidarte con la misma compasión y generosidad con la que cuidas a los demás. Establece hoy tus horarios de descanso, alimentación y movimiento y respétalos con constancia durante todo el mes. La consistencia en los hábitos básicos es la base de todo el bienestar profundo de Piscis.

Dinero: Tu intuición financiera arranca agosto especialmente clara y poderosa. Hay una decisión económica que llevas madurando y este mes tendrás toda la información y la certeza que necesitas para tomarla con total seguridad. Hoy llega la primera señal importante: préstale toda tu atención y confía en lo que percibes.

Color del día: azul cielo. Número de la suerte: 12.