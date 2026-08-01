Exigen cancelar Las Dunas; cientos marchan al considerar insuficiente la clausura

La defensa de las dunas costeras llegó al corazón de Mérida. Con consignas como “Las dunas no se venden, las dunas se defienden”, cientos de ciudadanos, activistas, investigadores y habitantes de Chuburná Puerto se concentraron ayer en el Monumento a la Patria para exigir la cancelación definitiva del proyecto inmobiliario Las Dunas, señalado por organizaciones ambientales como responsable de destruir parte de uno de los ecosistemas más frágiles del litoral yucateco.

La movilización ocurrió un día después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colocara una lona de clausura en el acceso de la obra, medida que los manifestantes calificaron como insuficiente, al asegurar que la maquinaria permanece dentro del predio y no existen sellos visibles que impidan la continuación de los trabajos.

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Los asistentes demandaron que la autoridad federal transparente el alcance de la sanción, inmovilice la maquinaria y ordene la cancelación definitiva del desarrollo, además de obligar a la empresa responsable a restaurar el ecosistema dañado.

El proyecto inmobiliario contempla la construcción de 14 torres habitacionales, 138 departamentos y 32 locales comerciales, sobre un predio donde ya fueron removidas alrededor de nueve hectáreas de dunas costeras, un ecosistema protegido que funciona como barrera natural frente a huracanes, marejadas ciclónicas y erosión del litoral.

La protesta también reunió a representantes de comunidades mayas y colectivos socioambientales, quienes denunciaron presuntos despojos de tierras, expansión inmobiliaria, granjas porcícolas y obras de infraestructura que avanzan sin garantizar plenamente los derechos de las comunidades.

Entre las organizaciones participantes estuvo Kanan Derechos Humanos, mientras que a nivel nacional el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, informó que presentó una denuncia popular ante Profepa para solicitar una inspección integral del proyecto y la suspensión definitiva de las obras por el presunto daño ecológico ocasionado.

El caso se suma a otros conflictos por el crecimiento inmobiliario sobre ecosistemas costeros de Yucatán, donde especialistas han advertido que la pérdida de dunas incrementa la vulnerabilidad de las comunidades frente a huracanes, erosión e inundaciones, además de afectar la biodiversidad característica del litoral.