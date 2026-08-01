Camioneta volcada y tres lesionados en choque de madrugada en Cancún

Tres personas lesionadas y una camioneta volcada fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este sábado en el cruce de las avenidas José López Portillo y Chac Mool, donde dos vehículos colisionaron tras un presunto desacato a la señalización semafórica.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados un Dodge Journey rojo y un Volkswagen Jetta negro. El impacto movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de los tres órdenes de gobierno, debido a la magnitud del siniestro.

Las primeras investigaciones indican que el conductor del Dodge Journey circulaba sobre la avenida Chac Mool y al intentar incorporarse a la avenida José López Portillo presuntamente no respetó la luz roja del semáforo. Esta maniobra habría provocado que fuera impactado por el Volkswagen Jetta, que transitaba con preferencia sobre la vialidad principal.

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La fuerza de la colisión provocó que la camioneta terminara volcada sobre la carpeta asfáltica, quedando atravesada en uno de los carriles e impidiendo el paso de otros automovilistas. En el interior del vehículo viajaban integrantes de una familia que regresaba de la celebración de unos quince años.

Como consecuencia del accidente, dos mujeres y un menor de edad sufrieron diversas lesiones, por lo que fueron atendidos inicialmente por paramédicos de Jet Medical. Minutos después arribó personal de la Cruz Roja Mexicana para reforzar la atención prehospitalaria y realizar una valoración más completa de los afectados.

Elementos de la Guardia Nacional que efectuaban recorridos de vigilancia en el sector llegaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, brindar apoyo en las labores de seguridad y coordinar la circulación vehicular, ya que ambas unidades permanecieron obstruyendo la vialidad durante varios minutos.

Posteriormente, peritos de la Dirección de Tránsito realizaron el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades legales de los conductores involucrados.

Una vez concluidas las diligencias, los vehículos fueron retirados con apoyo de una grúa y trasladados al corralón correspondiente, mientras que los conductores quedaron a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

El accidente ocasionó un importante congestionamiento vehicular sobre la avenida José López Portillo durante aproximadamente 40 minutos, hasta que las autoridades concluyeron las maniobras para liberar por completo la circulación.