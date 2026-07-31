Clima en Campeche este 1 y 2 de agosto: menos lluvias y más calor, así iniciará el mes este fin de semana

El primer fin de semana de agosto estará marcado por una disminución de las lluvias y un ambiente caluroso en Campeche, luego de las tormentas registradas durante el cierre de julio por el paso de una onda tropical y su interacción con la vaguada sobre la Península de Yucatán.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico difundido la tarde de este viernes 31 de julio, las precipitaciones perderán intensidad durante el sábado 1 y domingo 2 de agosto. No obstante, esto no significa que dejará de llover por completo, pues todavía podrían presentarse lluvias aisladas y chubascos en diferentes puntos del estado.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius durante ambos días en Campeche, además de rachas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

¿Cómo estará el clima en Campeche este sábado 1 de agosto?

Para el sábado se espera un ambiente mayormente estable, con periodos prolongados de sol y temperaturas elevadas durante la tarde. En la ciudad de San Francisco de Campeche, el pronóstico indica una máxima aproximada de 34 grados y una mínima de 24 grados Celsius.

En el resto del estado podrían alcanzarse valores de entre 35 y 40 grados, principalmente en municipios del centro y norte. La humedad mantendrá una sensación de bochorno elevada, por lo que la temperatura percibida podría ser superior a la registrada por los termómetros.

Aunque disminuirá la actividad de tormentas, se mantiene la posibilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros, por lo que no se descarta alguna precipitación breve durante la tarde o noche.

¿Lloverá el domingo 2 de agosto?

Para el domingo se espera que continúe el ambiente caluroso, con cielo parcialmente despejado durante buena parte del día y aumento de nublados durante la tarde.

En la capital campechana se pronostica una temperatura máxima cercana a los 35 grados Celsius, una mínima de 26 grados y presencia de brisa vespertina.

A diferencia del sábado, el SMN contempla para el domingo intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en zonas de Campeche. Estas lluvias serían dispersas y no se presentarían de manera uniforme en todo el territorio estatal.

Calor y bochorno dominarán el fin de semana

El cambio más notable será el incremento del calor. Al disminuir las lluvias y aumentar los periodos de sol, las temperaturas volverán a elevarse, mientras que la humedad mantendrá una fuerte sensación de bochorno.

Las condiciones más calurosas se presentarían entre el mediodía y las 4:00 de la tarde. Por ello, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

También se aconseja no confiarse ante la disminución de las precipitaciones, ya que los chubascos pueden desarrollarse de forma repentina y estar acompañados por actividad eléctrica y rachas de viento.

Las lluvias podrían regresar con mayor fuerza

El pronóstico difundido este viernes anticipa que una nueva onda tropical podría acercarse a la Península de Yucatán durante los primeros días de la próxima semana, posiblemente entre el martes y miércoles.

Este sistema podría incrementar nuevamente la humedad y favorecer un regreso más generalizado de las lluvias en Campeche. El SMN también mantiene precipitaciones en el estado dentro de su previsión acumulada para el cierre del fin de semana.

Resumen del clima para el fin de semana

Sábado 1 de agosto: calor intenso, periodos de sol, lluvias aisladas y máximas estatales de hasta 40 grados.

Domingo 2 de agosto: ambiente caluroso, aumento de nublados durante la tarde y posibles chubascos dispersos.

JGH