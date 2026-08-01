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Horóscopo de agosto 2026: predicciones de amor, salud, dinero y rituales para atraer la abundancia para cada signo

Agosto llega con cambios, nuevas oportunidades y consejos para aprovechar la energía del mes. Consulta las predicciones completas para Aries, Tauro, Géminis y los demás signos.

Ana García

Por Ana García

1 de ago de 2026

5 min

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Consulta que te depara el mes de agosto
Consulta que te depara el mes de agosto

Agosto de 2026 llega con una energía de renovación que favorecerá los nuevos comienzos, las decisiones importantes y el crecimiento personal. Los movimientos de los astros impulsarán cambios en el amor, las finanzas y el bienestar, aunque cada signo vivirá este periodo de manera diferente.

Si quieres conocer qué te espera durante este mes, consulta las predicciones para tu signo y descubre un ritual sencillo para atraer la abundancia y la prosperidad.

♈ Aries (21 de marzo - 19 de abril)

❤️ Amor: Será un mes para hablar con honestidad y fortalecer la confianza. Si estás soltero, alguien del pasado podría reaparecer, aunque conviene analizar si vale la pena darle una nueva oportunidad.

💚 Salud: Tendrás mucha energía, pero el exceso de trabajo puede provocar agotamiento. Descansar será clave para mantener el equilibrio.

💰 Dinero: Los proyectos que parecían detenidos comenzarán a avanzar y podrían abrirse nuevas fuentes de ingresos durante la segunda mitad del mes.

✨ Extra: Aprender una habilidad o comenzar un curso te abrirá puertas inesperadas.

🍀 Ritual de abundancia: Coloca tres hojas de laurel dentro de tu cartera y sustitúyelas al terminar el mes.

♉ Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

❤️ Amor: La estabilidad dominará tu vida sentimental. Una amistad podría transformarse en una historia de amor.

💚 Salud: Cuida tu alimentación y evita los excesos durante los fines de semana.

💰 Dinero: El ahorro y las decisiones financieras inteligentes darán resultados. Incluso podrías recuperar un dinero que dabas por perdido.

✨ Extra: Un viaje corto cambiará tu perspectiva.

🍀 Ritual de abundancia: Enciende una vela verde un jueves y agradece todo lo bueno que ya forma parte de tu vida.

♊ Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

❤️ Amor: Tu carisma atraerá nuevas personas. Agosto favorecerá encuentros inesperados y romances llenos de emoción.

💚 Salud: Mantente hidratado y protege tu sistema respiratorio.

💰 Dinero: Evita los gastos impulsivos. Hacia el final del mes surgirá una propuesta laboral o de negocios con gran potencial.

✨ Extra: La creatividad será tu mejor herramienta para alcanzar tus objetivos.

🍀 Ritual de abundancia: Escribe tres metas económicas en una hoja amarilla y guárdala en un sitio especial.

♋ Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

❤️ Amor: El diálogo permitirá resolver diferencias y fortalecer los vínculos. Los solteros tendrán posibilidades de iniciar una relación seria.

💚 Salud: Dormir bien y mantener una buena hidratación será fundamental.

💰 Dinero: Tus finanzas mostrarán mayor estabilidad. Evita prestar dinero este mes.

✨ Extra: Una noticia familiar traerá alegría y unión.

🍀 Ritual de abundancia: Coloca un recipiente con arroz junto a la entrada de tu casa durante siete días.

♌ Leo (23 de julio - 22 de agosto)

❤️ Amor: Tu magnetismo estará en uno de sus mejores momentos. Los romances y las reconciliaciones estarán favorecidos.

💚 Salud: Tendrás vitalidad, aunque será importante no excederte con el ejercicio.

💰 Dinero: Excelente etapa para negociar un aumento, cerrar acuerdos o emprender un nuevo proyecto.

✨ Extra: Recibirás reconocimiento por tu esfuerzo y dedicación.

🍀 Ritual de abundancia: Lleva una moneda dorada contigo durante todo agosto.

♍ Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

❤️ Amor: Dejar atrás viejas heridas permitirá construir relaciones más sanas y estables.

💚 Salud: Organizar tus tiempos reducirá el estrés y el cansancio mental.

💰 Dinero: Será un excelente mes para ordenar tus finanzas, ahorrar y liquidar deudas.

✨ Extra: Encontrarás respuestas que llevabas tiempo buscando.

🍀 Ritual de abundancia: Limpia tu espacio de trabajo con agua y unas gotas de limón para renovar la energía.

♎ Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

❤️ Amor: Regresará la armonía y una persona especial podría demostrar sus verdaderos sentimientos.

💚 Salud: Busca un equilibrio entre tus responsabilidades y el descanso.

💰 Dinero: Las oportunidades llegarán gracias a recomendaciones y nuevos contactos.

✨ Extra: Será un buen momento para renovar o decorar tu hogar.

🍀 Ritual de abundancia: Coloca flores frescas cerca de la entrada principal de tu casa.

♏ Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

❤️ Amor: La pasión estará presente, aunque será importante evitar los celos y las discusiones innecesarias.

💚 Salud: Escucha a tu cuerpo y atiende cualquier molestia antes de que aumente.

💰 Dinero: Una propuesta laboral o un cambio profesional podría mejorar notablemente tus ingresos.

✨ Extra: Tu intuición te ayudará a tomar decisiones acertadas.

🍀 Ritual de abundancia: Guarda una ramita de canela donde conserves tu dinero.

♐ Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

❤️ Amor: El mes traerá aventuras y nuevas oportunidades sentimentales para quienes están solteros.

💚 Salud: Mantener una rutina de actividad física fortalecerá tu bienestar.

💰 Dinero: Los viajes, los estudios o una capacitación abrirán nuevas posibilidades económicas.

✨ Extra: Una decisión importante cambiará el rumbo de los próximos meses.

🍀 Ritual de abundancia: Escribe un deseo relacionado con el dinero y colócalo debajo de una planta sana.

♑ Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

❤️ Amor: La estabilidad permitirá fortalecer compromisos y proyectos en pareja.

💚 Salud: Evita sobrecargarte de responsabilidades y procura dormir las horas necesarias.

💰 Dinero: La disciplina dará frutos y llegarán avances económicos importantes.

✨ Extra: Una persona influyente reconocerá tu esfuerzo.

🍀 Ritual de abundancia: Coloca siete monedas en un frasco de vidrio mientras agradeces cada logro obtenido.

♒ Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

❤️ Amor: Llegarán cambios positivos. Si buscas pareja, podrías conocer a alguien en un entorno completamente diferente.

💚 Salud: Las actividades al aire libre ayudarán a disminuir el estrés.

💰 Dinero: Tu creatividad abrirá nuevas oportunidades para generar ingresos.

✨ Extra: Será un excelente momento para iniciar ese proyecto personal que has postergado.

🍀 Ritual de abundancia: Lleva contigo un cuarzo citrino o una piedra amarilla como símbolo de prosperidad.

♓ Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

❤️ Amor: Será un mes ideal para reconciliaciones, nuevos comienzos y relaciones más profundas.

💚 Salud: Dedica tiempo al descanso y evita cargar con los problemas de los demás.

💰 Dinero: La paciencia será recompensada con la llegada de un pago o ingreso esperado antes de finalizar agosto.

✨ Extra: Tu intuición será una gran aliada para tomar decisiones importantes.

🍀 Ritual de abundancia: Durante una noche de luna creciente, coloca un vaso con agua y una moneda. Al día siguiente conserva esa moneda como amuleto de prosperidad.

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