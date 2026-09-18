Celulares en Yucatán recibirán alerta por el Simulacro Nacional 2026: Así puedes activarla

Para el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se realizará este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, Yucatán participará con un escenario de sismo de magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

El ejercicio busca fortalecer la preparación de la población ante una emergencia y permitirá poner a prueba los protocolos de evacuación y respuesta.

En el caso de Yucatán, el simulacro cobra especial relevancia porque la hipótesis contempla un movimiento telúrico en la Península de Yucatán.

Además de las acciones que se realicen en viviendas, escuelas, centros de trabajo y espacios públicos, los teléfonos celulares forman parte del sistema de alertamiento masivo.

La alerta llegará a los dispositivos móviles que se encuentren dentro de la zona definida para el ejercicio.

No es necesario descargar una aplicación ni contar con saldo, pero sí es recomendable revisar previamente que las alertas de emergencia estén habilitadas en el teléfono.

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El sistema Cell Broadcast funciona mediante las redes de telefonía móvil y envía el mensaje a los equipos que se encuentran dentro del área de cobertura.

¿Cómo activar la alerta del Simulacro Nacional 2026 en Android y iPhone?

La configuración puede variar ligeramente dependiendo de la marca y versión del sistema operativo, pero las autoridades federales señalan las siguientes rutas para comprobar que las alertas estén activadas.

En celulares Android

Para revisar la configuración de las alertas de emergencia:

Abre Ajustes o Configuración. Ingresa a Notificaciones. Busca Ajustes avanzados. Selecciona Alertas de emergencia inalámbricas. Activa las opciones disponibles.

En algunos modelos, los nombres de los menús pueden cambiar, por lo que también se puede utilizar el buscador de ajustes del teléfono y escribir “alertas de emergencia”.

En iPhone

En dispositivos Apple, la ruta indicada por las autoridades es:

Abre Configuración. Entra a Notificaciones. Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla. Ubica las opciones correspondientes a alertas de emergencia. Activa las alertas disponibles.

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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones señala que el sistema de alertamiento celular actualmente opera para la Alerta Máxima por Sismo y que, durante el último trimestre de 2026, se incorporarán también alertamientos para otros fenómenos naturales.

¿Qué hacer si no recibes la alerta?

Si el celular no recibe el mensaje durante el simulacro, se recomienda verificar que tenga señal, batería suficiente y las alertas de emergencia activadas. En ejercicios anteriores, las autoridades también han puesto a disposición el 079 para orientación sobre el sistema de alertamiento.

En el Primer Simulacro Nacional 2026, realizado en mayo, Yucatán registró la participación de 120 mil personas en 2 mil 585 inmuebles, de acuerdo con Protección Civil estatal.

Para el ejercicio de este 19 de septiembre, la recomendación es mantener la calma cuando llegue el mensaje, seguir las indicaciones de Protección Civil y participar en los protocolos de evacuación establecidos en cada inmueble.