iPhone Duo: ¿cuántos salarios mínimos necesitas para comprarlo en México?

El nuevo iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, llegará a México con un precio que puede representar varios meses de ingresos para una persona que percibe el salario mínimo. La versión más económica, de 256 GB, tendrá un costo de 47 mil 999 pesos.

Para 2026, el salario mínimo general en México es de 315.04 pesos diarios, mientras que el equivalente mensual asciende a 9 mil 582.47 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo es de 440.87 pesos diarios y 13 mil 409.80 pesos mensuales.

¿Cuántos salarios mínimos cuesta el iPhone Duo?

Si se toma como referencia el salario mínimo mensual de 9 mil 582.47 pesos, los 47 mil 999 pesos del iPhone Duo de 256 GB equivalen a aproximadamente 5.01 salarios mínimos mensuales.

Es decir, una persona que recibiera exactamente un salario mínimo tendría que destinar prácticamente cinco meses completos de su ingreso para alcanzar el precio del teléfono, sin considerar gastos de vivienda, alimentación, transporte, servicios u otras necesidades.

La comparación también puede hacerse con el salario diario. Al dividir los 47 mil 999 pesos entre los 315.04 pesos diarios, se obtiene un resultado de aproximadamente 152 días de salario mínimo, es decir, alrededor de cinco meses de jornadas laborales.

El costo ha llamado la atención entre los fans de la marca

El precio aumenta con el almacenamiento

Apple comercializará el iPhone Duo en cuatro capacidades. En México, los precios oficiales son:

256 GB: $47,999, equivalente a aproximadamente 5.01 salarios mínimos mensuales .

$47,999, equivalente a aproximadamente . 512 GB: $52,999, equivalente a aproximadamente 5.53 salarios mínimos mensuales .

$52,999, equivalente a aproximadamente . 1 TB: $62,999, equivalente a aproximadamente 6.57 salarios mínimos mensuales .

$62,999, equivalente a aproximadamente . 2 TB: $77,999, equivalente a aproximadamente 8.14 salarios mínimos mensuales.

La versión de mayor capacidad, de 2 TB, representa más de ocho meses de un salario mínimo mensual. En términos de salario diario, serían cerca de 248 jornadas de salario mínimo.

¿Y si se compra a meses sin intereses?

Apple también ofrece el iPhone Duo mediante mensualidades. Para el modelo de 256 GB, la tienda oficial muestra una opción de 18 meses sin intereses desde $2,666.61 al mes.

Aunque esta alternativa evita desembolsar los casi 48 mil pesos de una sola vez, la mensualidad representa alrededor del 28% de un salario mínimo mensual de 9 mil 582.47 pesos.

Además, el iPhone Duo tendrá preventa en México a partir del 16 de octubre de 2026 y estará disponible oficialmente desde el 23 de octubre.

Un teléfono que cuesta varios meses de salario

El iPhone Duo no solamente destaca por ser el primer iPhone plegable de Apple, sino también por su precio. Con un costo inicial de 47 mil 999 pesos, comprarlo al contado representa reunir el equivalente a cinco salarios mínimos mensuales completos.

La comparación permite dimensionar cuánto representa el nuevo dispositivo frente al ingreso mínimo en México: mientras Apple lo presenta como un equipo plegable con pantalla interior de 7.6 pulgadas, el precio de entrada equivale a varios meses de ingresos para un trabajador que percibe el mínimo.