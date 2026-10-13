Premios HEAT 2026: ¿cómo votar por Aarón Mercury y tu artista favorito y quiénes son los nominados?

Los fans de la música latina tienen hasta el 15 de octubre de 2026 para apoyar a sus artistas favoritos en los HEAT Latin Music Awards, que celebrarán por primera vez una edición mexicana bajo el concepto Al Estilo Jalisco. La votación se realiza exclusivamente a través de la aplicación LosHeat.tv, donde los seguidores pueden elegir a sus candidatos en 30 categorías.

La competencia reúne a figuras como Karol G, Bad Bunny, Shakira y Carlos Rivera, además de representantes del regional mexicano, el pop, la música urbana y otros géneros. La ceremonia se celebrará el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco.

¿Cómo votar en los Premios HEAT 2026?

Para participar en las votaciones y apoyar a los nominados, es necesario utilizar la plataforma oficial de la premiación. Estos son los pasos:

Descarga la aplicación: busca LosHeat.tv en Google Play Store, si tienes Android, o en la App Store, si utilizas iPhone. Regístrate: crea una cuenta para acceder a las funciones de la plataforma. Busca las votaciones: entra al apartado de los HEAT Latin Music Awards 2026. Elige una categoría: revisa los artistas, canciones, álbumes o proyectos nominados. Emite tu voto: selecciona a tu favorito y confirma tu elección.

Puedes acceder al sitio oficial desde este enlace: LosHeat.tv.

Importante: las votaciones comenzaron el 24 de septiembre y concluyen el 15 de octubre de 2026. La organización permite votar una vez cada 24 horas, por lo que puedes regresar diariamente a la aplicación para apoyar a tus favoritos.

¿Quiénes son los principales nominados a los Premios HEAT 2026?

La lista oficial incluye 30 categorías y artistas de distintos países y géneros musicales. Estos son algunos de los nombres que destacan en la competencia.

Mejor Artista Masculino

Bad Bunny

Feid

Carín León

Alejandro Fernández

Carlos Rivera

Maluma

J Balvin

Manuel Turizo

Wisin

Alejandro Sanz

Quevedo

Rels B

Danny Ocean

Ricardo Montaner

Mejor Artista Femenino

Karol G

Shakira

Elena Rose

Rosalía

Tini

Emilia

Anitta

Kenia Os

Aitana

Kany García

Greeicy

Mon Laferte

Cazzu

Yuridia

Belinda

Ana Mena

Gloria Trevi

Thalía

Mejor Grupo o Banda

Morat

Grupo Frontera

Grupo Firme

Ha*Ash

Maná

Fuerza Regida

Rawayana

CA7RIEL & Paco Amoroso

Los Ángeles Azules

Banda MS

LATIN MAFIA

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Ke Personajes

Intocable

Grupo Niche

Santos Bravos

Cultura Profética

Los Tucanes de Tijuana

Álbum del Año

Entre los discos nominados se encuentran:

DtMF, de Bad Bunny

LUX, de Rosalía

Tropicoqueta, de Karol G

En Las Nubes – Con Mis Panas, de Elena Rose

MUDA, de Carín León

Free Spirits, de CA7RIEL & Paco Amoroso

¿Dónde es el after?, de Rawayana

Puerta Abierta, de Kany García

¿Y ahora qué?, de Alejandro Sanz

Lo que me falta por llorar, de Grupo Frontera

La 8va Maravilla, de Arcángel

De Rey a Rey, de Alejandro Fernández

Almas, de Carlos Rivera

EQUILIBRIVM, de Anitta

Femme Fatale, de Mon Laferte

Karol G y Bad Bunny encabezan las nominaciones

La colombiana Karol G ocupa el primer lugar en número de nominaciones, con 10 menciones, mientras que el puertorriqueño Bad Bunny suma nueve. Ambos figuran en categorías importantes, lo que los coloca entre los artistas con mayor presencia en esta edición.

En el siguiente grupo aparecen Carlos Rivera y Shakira, con siete nominaciones cada uno. Carín León, Alejandro Fernández, Belinda, Grupo Frontera, Elena Rose y Rosalía cuentan con seis menciones por sus respectivos trabajos.

Regional Mexicano debuta como categoría en los Premios HEAT

Una de las novedades de los Premios HEAT 2026 es la incorporación de Mejor Artista Regional Mexicano, una categoría que reconoce a exponentes de uno de los géneros más representativos de México.

Entre los 17 nominados aparecen Christian Nodal, Grupo Firme, Grupo Frontera, Fuerza Regida, Carín León y Alejandro Fernández, junto con Lucero, Alfredo Olivas, Alicia Villarreal, Ana Bárbara, Edén Muñoz, Banda MS, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Julión Álvarez y su Norteño Banda, Lenin Ramírez, Remmy Valenzuela y Majo Aguilar.

La edición también reconoce a creadores de contenido, productores musicales, directores de videoclips y comunidades de seguidores. Entre las categorías especiales se encuentran Influencer del Año, Fandom del Año, Mejor Video, Mejor Colaboración, Canción del Año y Mejor Canción Viral.

¿Cuándo y dónde serán los Premios HEAT 2026?

La gala de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco se realizará el jueves 5 de noviembre de 2026 en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

Las actividades de la Semana HEAT están programadas del 31 de octubre al 5 de noviembre, con eventos en Guadalajara y Puerto Vallarta. La ceremonia se transmitirá a través de LosHeat.tv, de acuerdo con la información oficial de la organización.

Con el cierre de las votaciones cada vez más cerca, los seguidores todavía pueden apoyar a sus favoritos mediante la aplicación oficial. La clave es revisar las categorías disponibles y recordar que se permite emitir un voto cada 24 horas hasta el 15 de octubre.