Premios HEAT 2026: ¿cómo votar por Aarón Mercury y tu artista favorito y quiénes son los nominados?

Los fans de la música latina tienen hasta el 15 de octubre de 2026 para apoyar a sus artistas favoritos en los HEAT Latin Music Awards, que celebrarán por primera vez una edición mexicana bajo el concepto Al Estilo Jalisco. La votación se realiza exclusivamente a través de la aplicación LosHeat.tv, donde los seguidores pueden elegir a sus candidatos en 30 categorías.
La competencia reúne a figuras como Karol G, Bad Bunny, Shakira y Carlos Rivera, además de representantes del regional mexicano, el pop, la música urbana y otros géneros. La ceremonia se celebrará el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco.
¿Cómo votar en los Premios HEAT 2026?
Para participar en las votaciones y apoyar a los nominados, es necesario utilizar la plataforma oficial de la premiación. Estos son los pasos:
- Descarga la aplicación: busca LosHeat.tv en Google Play Store, si tienes Android, o en la App Store, si utilizas iPhone.
- Regístrate: crea una cuenta para acceder a las funciones de la plataforma.
- Busca las votaciones: entra al apartado de los HEAT Latin Music Awards 2026.
- Elige una categoría: revisa los artistas, canciones, álbumes o proyectos nominados.
- Emite tu voto: selecciona a tu favorito y confirma tu elección.
Puedes acceder al sitio oficial desde este enlace: LosHeat.tv.
Importante: las votaciones comenzaron el 24 de septiembre y concluyen el 15 de octubre de 2026. La organización permite votar una vez cada 24 horas, por lo que puedes regresar diariamente a la aplicación para apoyar a tus favoritos.
¿Quiénes son los principales nominados a los Premios HEAT 2026?
La lista oficial incluye 30 categorías y artistas de distintos países y géneros musicales. Estos son algunos de los nombres que destacan en la competencia.
Mejor Artista Masculino
- Bad Bunny
- Feid
- Carín León
- Alejandro Fernández
- Carlos Rivera
- Maluma
- J Balvin
- Manuel Turizo
- Wisin
- Alejandro Sanz
- Quevedo
- Rels B
- Danny Ocean
- Ricardo Montaner
Mejor Artista Femenino
- Karol G
- Shakira
- Elena Rose
- Rosalía
- Tini
- Emilia
- Anitta
- Kenia Os
- Aitana
- Kany García
- Greeicy
- Mon Laferte
- Cazzu
- Yuridia
- Belinda
- Ana Mena
- Gloria Trevi
- Thalía
Mejor Grupo o Banda
- Morat
- Grupo Frontera
- Grupo Firme
- Ha*Ash
- Maná
- Fuerza Regida
- Rawayana
- CA7RIEL & Paco Amoroso
- Los Ángeles Azules
- Banda MS
- LATIN MAFIA
- La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
- Ke Personajes
- Intocable
- Grupo Niche
- Santos Bravos
- Cultura Profética
- Los Tucanes de Tijuana
Álbum del Año
Entre los discos nominados se encuentran:
- DtMF, de Bad Bunny
- LUX, de Rosalía
- Tropicoqueta, de Karol G
- En Las Nubes – Con Mis Panas, de Elena Rose
- MUDA, de Carín León
- Free Spirits, de CA7RIEL & Paco Amoroso
- ¿Dónde es el after?, de Rawayana
- Puerta Abierta, de Kany García
- ¿Y ahora qué?, de Alejandro Sanz
- Lo que me falta por llorar, de Grupo Frontera
- La 8va Maravilla, de Arcángel
- De Rey a Rey, de Alejandro Fernández
- Almas, de Carlos Rivera
- EQUILIBRIVM, de Anitta
- Femme Fatale, de Mon Laferte
Karol G y Bad Bunny encabezan las nominaciones
La colombiana Karol G ocupa el primer lugar en número de nominaciones, con 10 menciones, mientras que el puertorriqueño Bad Bunny suma nueve. Ambos figuran en categorías importantes, lo que los coloca entre los artistas con mayor presencia en esta edición.
En el siguiente grupo aparecen Carlos Rivera y Shakira, con siete nominaciones cada uno. Carín León, Alejandro Fernández, Belinda, Grupo Frontera, Elena Rose y Rosalía cuentan con seis menciones por sus respectivos trabajos.
Regional Mexicano debuta como categoría en los Premios HEAT
Una de las novedades de los Premios HEAT 2026 es la incorporación de Mejor Artista Regional Mexicano, una categoría que reconoce a exponentes de uno de los géneros más representativos de México.
Entre los 17 nominados aparecen Christian Nodal, Grupo Firme, Grupo Frontera, Fuerza Regida, Carín León y Alejandro Fernández, junto con Lucero, Alfredo Olivas, Alicia Villarreal, Ana Bárbara, Edén Muñoz, Banda MS, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Julión Álvarez y su Norteño Banda, Lenin Ramírez, Remmy Valenzuela y Majo Aguilar.
La edición también reconoce a creadores de contenido, productores musicales, directores de videoclips y comunidades de seguidores. Entre las categorías especiales se encuentran Influencer del Año, Fandom del Año, Mejor Video, Mejor Colaboración, Canción del Año y Mejor Canción Viral.
¿Cuándo y dónde serán los Premios HEAT 2026?
La gala de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco se realizará el jueves 5 de noviembre de 2026 en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.
Las actividades de la Semana HEAT están programadas del 31 de octubre al 5 de noviembre, con eventos en Guadalajara y Puerto Vallarta. La ceremonia se transmitirá a través de LosHeat.tv, de acuerdo con la información oficial de la organización.
Con el cierre de las votaciones cada vez más cerca, los seguidores todavía pueden apoyar a sus favoritos mediante la aplicación oficial. La clave es revisar las categorías disponibles y recordar que se permite emitir un voto cada 24 horas hasta el 15 de octubre.