Paloma sorprende en La Granja VIP: nace su potrillo antes de lo esperado y emociona a todos

La convivencia en La Granja VIP tuvo un momento especial este lunes 12 de octubre con la llegada de un nuevo integrante: el tercer potrillo de Paloma, la yegua que sorprendió a los participantes al dar a luz antes de la fecha prevista. La escena despertó la emoción de los granjeros, quienes se acercaron para conocer a la cría y observar los primeros cuidados de su madre.

El nacimiento también cambió los planes de los concursantes, pues ya no tuvieron que realizar las guardias que tenían contempladas para vigilar a la yegua antes del parto. Así lo explicó Adal Ramones durante la transmisión, aunque ahora deberán estar atentos a las necesidades de Paloma y su pequeño.

Fernando Lozada y Manelyk se conmueven con la llegada del potrillo

Para Fernando Lozada, presenciar el nacimiento fue una experiencia que lo llevó a reconocer la importancia de la vida animal. El participante confesó que nunca había visto a un caballo recién nacido y que la escena le provocó ganas de llorar por la emoción que sintió.

Paloma les arruinó los planes a la producción 🤭😅, tenían planeado guardias nocturnas y la yegua se les adelantó con el nacimiento de su potrillo Por cierto que bonito momento 😍🥹 #LaGranjaCapataz #LaGranjaVIP https://t.co/3mbLB6Iqux — +FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) October 13, 2026

El granjero también reflexionó sobre la maternidad y el esfuerzo que implica traer una nueva vida al mundo. A partir de sus comentarios, Adal Ramones destacó el papel de Paloma durante la gestación y la responsabilidad que tendrá de proteger a su cría durante sus primeros días.

Por su parte, Manelyk González recordó que ya había conversado con Esther sobre el embarazo de la yegua y expresó su admiración por la fortaleza de las madres. La influencer destacó que Paloma estaba de pie después del parto y que se trataba de su tercer potrillo, una situación que aprovechó para reflexionar sobre la capacidad de las mujeres para dar a luz.

Niurka destaca los cuidados de Paloma tras el parto

Niurka Marcos también compartió sus impresiones sobre el nacimiento y puso especial atención en lo que ocurría después del parto. La participante explicó que, además de la llegada de la cría, estaban presenciando el proceso de expulsión de la placenta y otros residuos propios de esta etapa.

La cubana observó cómo Paloma lamía a su potrillo y permanecía pendiente de él. Para Niurka, la escena tuvo un efecto particular entre los concursantes, pues aseguró que la emoción del momento hizo que dejaran de lado sus diferencias.

La llegada del nuevo animal se convirtió así en una experiencia compartida por los habitantes de la granja, quienes se reunieron alrededor de la yegua para acompañarla durante los primeros momentos con su cría.

Pablo Montero recibe al potrillo en su semana como Capataz

El nacimiento también coincidió con una semana importante para Pablo Montero, quien asumió recientemente el puesto de Capataz en La Granja VIP. El cantante recordó que ya había presenciado nacimientos similares en el rancho junto a su hermano, conocido como el Chato, por lo que consideró que la llegada del potrillo era una bendición.

El intérprete relacionó el acontecimiento con su reciente triunfo en la competencia por la capatacía, que dedicó a sus hijas. Para él, recibir a un nuevo animal durante esa semana representó un regalo especial.

👁️ Pablo Montero ganó la prueba y se convierte en el nuevo CAPATAZ de La Granja VIP. Nada que gana una mujer 😭 #LaGranjaCapataz https://t.co/JXSmZ6Caip — nacho con O (@NachoConO) October 13, 2026

¿Cómo se llamará el potrillo de Paloma en La Granja VIP?

Aunque los participantes ya pudieron conocer al recién nacido, todavía no se había confirmado el sexo del potrillo. La incógnita abrió la posibilidad de que el público también participe en uno de los detalles más esperados sobre el nuevo integrante.

Durante la transmisión, Alfredo Adame propuso que los espectadores eligieran el nombre de la cría, una iniciativa que podría involucrar a los seguidores del reality en esta nueva etapa de la vida de Paloma.

Mientras se define si la audiencia podrá votar y cuál será el nombre elegido, el nacimiento dejó una de las escenas más emotivas de la semana en La Granja VIP, con los participantes reunidos alrededor de la yegua y su potrillo.