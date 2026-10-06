Receta de atole de cempasúchil: cómo hacer esta bebida para Día de Muertos

Durante las celebraciones de Día de Muertos, el cempasúchil ocupa un lugar especial en las ofrendas mexicanas gracias a su característico color naranja y su aroma. Sin embargo, esta flor también puede formar parte de algunas preparaciones gastronómicas cuando se utilizan ejemplares cultivados específicamente para consumo humano.

Entre las opciones que pueden prepararse durante esta temporada destaca el atole de flor de cempasúchil, una bebida caliente, cremosa y con un sabor particular que resulta ideal para acompañar las celebraciones de noviembre.

¿Qué ingredientes se necesitan?

Para preparar aproximadamente cuatro porciones de este atole de cempasúchil se necesitan:

4 flores de cempasúchil comestible , únicamente los pétalos.

, únicamente los pétalos. 1 litro de leche.

½ taza de masa de maíz o 4 cucharadas de fécula de maíz.

½ taza de azúcar, o la cantidad que se prefiera.

1 raja de canela.

1 cucharadita de vainilla.

½ taza de agua.

Una pizca de sal.

Una recomendación importante

No todas las flores de cempasúchil son aptas para cocinar. Para esta receta deben utilizarse flores comestibles cultivadas para consumo humano, perfectamente limpias y libres de productos químicos destinados a flores ornamentales.

Las flores adquiridas exclusivamente para decoración de ofrendas no deben utilizarse en alimentos, debido a que pueden haber recibido pesticidas u otros productos que no son adecuados para el consumo.

Paso a paso para preparar el atole de cempasúchil

Primero se deben deshojar las flores y conservar únicamente los pétalos. Las partes verdes se retiran y los pétalos se lavan cuidadosamente con agua potable.

Después, los pétalos se colocan en la licuadora junto con media taza de agua. Se procesan hasta obtener una mezcla uniforme y, si se busca una bebida con una textura más fina, la preparación puede colarse.

En una olla se agrega la leche, la raja de canela y una pizca de sal. La mezcla se calienta a fuego medio y se mueve constantemente para evitar que la leche se adhiera al fondo.

Mientras la leche se calienta, se disuelve la masa de maíz o la fécula de maíz en un poco de agua fría. Este paso ayuda a incorporar el espesante sin que se formen grumos.

Una vez que la leche esté caliente, se incorpora la mezcla de cempasúchil y posteriormente el espesante, mientras se mueve constantemente. Después se añaden el azúcar y la vainilla.

La preparación debe mantenerse a fuego bajo durante unos 10 minutos, sin dejar de mover, hasta que el atole alcance una consistencia espesa y cremosa.

Finalmente, se retira la canela y el atole queda listo para servirse caliente.

¿Con qué se puede acompañar?

El atole de flor de cempasúchil puede convertirse en una opción diferente para las reuniones y celebraciones de Día de Muertos. Su color y aroma permiten llevar a la mesa uno de los símbolos más reconocidos de esta tradición mexicana.

Esta bebida puede acompañarse con pan de muerto, tamales u otros alimentos típicos de la temporada, especialmente durante las noches frescas de octubre y noviembre.

La receta también ofrece una manera distinta de acercarse al uso gastronómico de las flores comestibles en México, siempre con la precaución de elegir productos cultivados y comercializados específicamente para consumo humano.