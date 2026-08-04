Nauru renace como Naoero: así será llamado ahora el tercer país más pequeño del planeta

El país insular que durante décadas fue reconocido como Nauru inició una nueva etapa en su historia al adoptar oficialmente el nombre de República de Naoero, una modificación que busca recuperar sus raíces culturales y fortalecer la identidad de sus habitantes.

La decisión fue anunciada por el presidente David Adeang, quien explicó que el cambio no tiene relación con motivos políticos, sino con el objetivo de reconocer la importancia de la lengua local y el patrimonio histórico de la nación.

¿Por qué Nauru ahora se llamará Naoero?

De acuerdo con las autoridades, Naoero es el nombre utilizado tradicionalmente por los habitantes de la isla y forma parte de sus expresiones culturales desde hace generaciones. Incluso aparece representado dentro de los elementos oficiales del país.

El nombre Nauru se popularizó internacionalmente porque era más sencillo de pronunciar para personas extranjeras, pero el gobierno considera que esa versión no representaba completamente la identidad original de la población.

Con la entrada en vigor de la reforma constitucional, el país actualizará diferentes elementos oficiales. Entre los cambios destacan el nuevo código internacional, que pasará de NRU a NRO, así como el gentilicio de sus ciudadanos, quienes serán conocidos como dei-Naoero.

Además, las autoridades modificarán la identificación oficial de sus embarcaciones y aeronaves nacionales para adaptarlas a la nueva denominación.

¿Dónde se encuentra Naoero, el nuevo nombre de Nauru?

Naoero es un pequeño Estado ubicado en Micronesia, en la zona central del océano Pacífico, al noreste de Australia. Su territorio cuenta con apenas 21 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el tercer país más pequeño del mundo, solo detrás del Vaticano y Mónaco.

La nación también destaca por su reducida población, con aproximadamente 12 mil habitantes, una cifra que la coloca entre los países con menor número de ciudadanos del planeta. Aunque no tiene una capital establecida oficialmente, Yaren funciona como su principal centro administrativo.

Una isla marcada por el fosfato y los efectos del cambio climático

La historia de Naoero está relacionada con la explotación del fosfato, un recurso mineral que durante décadas impulsó la economía del país y generó una etapa de gran crecimiento durante el siglo XX.

Después de alcanzar su independencia en 1968, tras pasar por administraciones de Alemania, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, la isla vivió una fuerte bonanza económica gracias a la extracción del mineral utilizado para fabricar fertilizantes.

Sin embargo, el agotamiento de las reservas provocó una crisis financiera y dejó grandes zonas del territorio afectadas por la minería intensiva, transformando el paisaje natural de la isla.

Actualmente, el país enfrenta uno de sus mayores desafíos por el impacto del cambio climático, debido al aumento del nivel del mar que amenaza sus zonas habitables y obliga al gobierno a buscar alternativas para proteger a su población.

Naoero busca consolidar su nueva identidad internacional

El gobierno informó que notificó la modificación del nombre oficial a organismos internacionales y países aliados para actualizar los registros diplomáticos correspondientes.

Con este cambio, Naoero pretende que su denominación oficial refleje mejor su historia, su idioma y la identidad de sus habitantes, dejando atrás un nombre que se estableció principalmente por adaptación extranjera y no por elección propia.