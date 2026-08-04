Calderitas estrena ruta del Sistema MOBI; usuarios destacan recorrido más económico y seguro

Usuarios del transporte urbano de Chetumal celebraron la puesta en marcha de la nueva ruta hacia Calderitas, operada por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), al considerar que representa una opción segura, moderna y económica para trasladarse a ese destino sin los altos costos que implica utilizar un taxi.

La ruta beneficiará de entrada a más de 42 mil personas y será gratuita durante toda esta semana. A partir del próximo lunes tendrá una tarifa de 15 pesos para el público en general, 10 para estudiantes mientras que los adultos mayores y las personas con discapacidad tendrán acceso sin costo. En comparación, un traslado en taxi hacia Calderitas puede representar entre 50 y 70 pesos.

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El titular del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, informó que el servicio operará de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, con una frecuencia de paso de 15 minutos. El recorrido conectará 44 colonias, 59 escuelas, 15 mil 605 viviendas y 2 mil 463 unidades económicas, acercando a las familias a centros de estudio, trabajo, atención médica, comercio y espacios de convivencia.

“El recorrido inicia y concluye en el parque de la zona costera de Calderitas y conecta puntos estratégicos como el Mirador, la telesecundaria Jesús Martínez Ross, el Estadio Pascual Cruz Burgos, el Centro Deportivo Mostrenco, las oficinas del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), los hospitales Naval y Materno Infantil Morelos, así como el Parque de Los Caimanes, fortaleciendo la conectividad de la zona”, explicó.

Además de significar un ahorro para las familias, el servicio impulsará la movilidad de visitantes entre ambos puntos, principalmente durante los fines de semana. / POR ESTO!

Felicia Aguirre, estudiante que diariamente se traslada de Calderitas a Chetumal, consideró que la nueva ruta representa un beneficio, al permitirle ahorrar tiempo y dinero. Destacó que las unidades cuentan con servicios adecuados a las necesidades actuales y ofrecen mayor seguridad que otros medios de transporte disponibles.

Roberto Jiménez, trabajador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señaló que el recorrido fue planeado de manera adecuada y, aunque deberá caminar del Parque de Los Caimanes a la Explanada de la Bandera para llegar a su oficina, estima que ahorrará más de 70 pesos diarios en sus traslados de ida y vuelta.

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Sebastián Escalante, enfermero del Hospital Naval y habitante de Calderitas desde hace 30 años, afirmó que la ruta responde a una demanda que por años plantearon quienes diariamente se trasladan a Chetumal. Añadió que, además del ahorro para las familias, el servicio podría impulsar la movilidad de visitantes entre ambos puntos, principalmente durante los fines de semana.

Con esta nueva ruta, el Imoveqroo, a través del Sistema MOBI, amplía las opciones de transporte público en la capital del estado con un servicio orientado a mejorar la conectividad y atender las necesidades de movilidad de la población.