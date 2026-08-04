Yucatán mantiene la tasa más baja de homicidios en México; registra dos casos por cada 100 mil habitantes

Yucatán refrendó en el 2025 su condición como la entidad con la menor tasa de homicidios del país, una posición que ha mantenido de manera ininterrumpida durante los 14 años que abarca la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del 2012 al 2025.

Los resultados preliminares publicados ayer muestran que el estado registró 42 defunciones por presunto homicidio, equivalentes a una tasa de 2 casos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 21.4.

Además de conservar el primer lugar nacional, la entidad redujo 35.4 por ciento el número de homicidios respecto de 2024, al pasar de 65 a 42 casos, mientras que su tasa permaneció en 2 por cada 100 mil habitantes, la más baja entre las 32 entidades federativas.

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En contraste, Campeche reportó 97 presuntos homicidios y una tasa de 10 por cada 100 mil habitantes, en tanto que Quintana Roo acumuló 536 defunciones, con una tasa de 28, superior incluso a la media nacional. Aunque las tres entidades de la Península registraron una disminución en el número de homicidios respecto al año previo, la brecha entre Yucatán y sus vecinos se mantuvo amplia.

En conjunto, la región peninsular contabilizó 675 presuntos homicidios durante el 2025. De ellos, 79.4 por ciento ocurrió en Quintana Roo, 14.4 por ciento en Campeche y apenas 6.2 por ciento en Yucatán, lo que confirma la marcada diferencia en los niveles de violencia letal en las entidades.

A nivel nacional, el Inegi informó que durante el 2025 se registraron (de manera preliminar) 27 mil 989 presuntos homicidios, cifra inferior a los 33 mil 550 del 2024. La tasa nacional descendió de 25.8 a 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, aunque estados como Sinaloa (57), Baja California (55), Sonora (54), Chihuahua (53) y Guanajuato (51) continúan concentrando las incidencias más elevadas.

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El reporte también señala que 70.8 por ciento de los presuntos homicidios registrados en México fueron cometidos con armas de fuego, mientras que 9.4 por ciento correspondió a agresiones con objetos punzocortantes.

Los homicidios dolosos tienen orígenes diversos: desde conflictos personales y violencia familiar hasta disputas vinculadas con actividades criminales. Factores como la presencia de grupos delictivos, el acceso a armas, el consumo de drogas y la impunidad pueden incidir en la violencia letal.

En Yucatán, donde la tasa de homicidios se mantiene entre las más bajas del país, el indicador responde a una menor presencia de fenómenos como disputas entre grupos criminales, aunque los casos pueden tener orígenes diversos: conflictos personales, violencia familiar, riñas o hechos relacionados con otras conductas ilícitas.