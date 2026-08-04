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Quintana Roo / Riviera Maya

Semáforo fuera de servicio en avenidas 115 y Solidaridad genera caos vial en Playa del Carmen

Automovilistas y motociclistas cuestionaron que el paso fuera cerrado con conos, en lugar de que agentes de Tránsito dirigieran la circulación.

Por Gustavo Escalante

4 de ago de 2026

1 min

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Semáforo fuera de servicio en avenidas 115 y Solidaridad genera caos vial en Playa del Carmen
Semáforo fuera de servicio en avenidas 115 y Solidaridad genera caos vial en Playa del Carmen / Gustavo Escalante

El semáforo del cruce entre la avenida 115 o Petempich con avenida Solidaridad de esta ciudad de Playa del Carmen no está funcionando, los automovilistas no pueden cruzar la avenida porque los agentes de Tránsito municipal colocaron conos, esto ha creado malestar porque los ciudadanos se ven obligados a dar vuelta hasta la 28 de julio.

Según los automovilistas y motociclistas en vez de cerrar el cruce los agentes de tránsito municipal deberían dirigir el tránsito vehicular cuando fallan los semáforos.

El motociclistas José Antonio García opinó que durante la noche de este lunes hubo diversos apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) esto podría haber provocado la falla de los semáforos, sin embargo, los agentes de tránsito deberían dirigir el tráfico para garantizar la seguridad vial y no dar vuelta hasta otras avenidas que provoca retrasos.

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