¿Para qué sirve llevar una hoja de laurel en la funda del celular? Esto dice la tradición y la ciencia

Cada vez más personas colocan una hoja de laurel dentro de la funda del celular como parte de un ritual que se ha popularizado en redes sociales. La práctica, impulsada principalmente por TikTok e Instagram, se relaciona con la búsqueda de prosperidad, éxito y nuevas oportunidades, aunque no existe evidencia científica que respalde esos efectos.

Quienes siguen esta costumbre consideran que el laurel funciona como un amuleto capaz de reforzar las intenciones personales. Al estar siempre junto al teléfono, un objeto de uso cotidiano, la hoja también sirve como un recordatorio constante de metas profesionales y personales.

El origen del simbolismo del laurel

La asociación del laurel con el triunfo tiene raíces en la antigua Grecia y Roma, donde las coronas elaboradas con sus ramas eran entregadas a atletas, poetas y líderes militares como símbolo de victoria y reconocimiento.

Con el paso del tiempo, ese significado se trasladó a distintas tradiciones populares. Actualmente, muchas personas relacionan la hoja de laurel con la protección, la buena fortuna y el cumplimiento de objetivos.

¿Por qué la colocan dentro del celular?

La explicación más común es que el celular acompaña a las personas durante prácticamente todo el día, por lo que llevar una hoja de laurel en su funda mantiene presente el propósito o deseo que cada quien busca alcanzar.

Algunos incluso escriben una palabra, una fecha o una meta sobre la hoja antes de guardarla, como una forma simbólica de fortalecer su compromiso con ese objetivo

¿Qué dice la ciencia sobre esta práctica?

Hasta ahora, no existen estudios que demuestren que una hoja de laurel pueda atraer dinero, suerte o éxito por sí misma. Desde la perspectiva científica, estos beneficios no tienen respaldo comprobado.

No obstante, especialistas en psicología explican que los rituales personales pueden ayudar a mantener la motivación, disminuir la ansiedad y enfocar la atención en metas concretas. En ese sentido, el efecto estaría relacionado con el significado que cada persona le otorga al ritual y no con un poder sobrenatural.

Más allá del simbolismo, el laurel tiene otros usos

Además de su carga cultural, el laurel es una planta ampliamente utilizada en la cocina y en algunos tratamientos tradicionales debido a sus compuestos antioxidantes y aceites esenciales.

Quienes acostumbran llevar una hoja en la funda del teléfono recomiendan utilizar una hoja seca, cambiarla cuando se deteriore o pierda color y mantenerla en buen estado. Algunas personas colocan varias hojas, mientras que otras prefieren usar una sola con un mensaje escrito, aunque todas estas variantes forman parte de una práctica simbólica que busca reforzar la constancia y el enfoque en los proyectos personales.