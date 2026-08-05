¿Qué significa el Portal 8/8? Conoce el ritual para atraer abundancia y nuevos comienzos

Cada 8 de agosto, miles de personas esperan la llegada del llamado Portal 8/8, una fecha que, de acuerdo con diversas creencias espirituales, representa un momento propicio para reflexionar sobre los objetivos personales, establecer nuevas intenciones y simbolizar el inicio de una nueva etapa. Aunque estas prácticas forman parte del esoterismo y no cuentan con respaldo científico, continúan siendo populares en distintas partes del mundo.

Para quienes siguen este tipo de tradiciones, el simbolismo del número ocho está relacionado con la prosperidad, el equilibrio y la abundancia, por lo que el Portal 8/8 es visto como una oportunidad para enfocarse en los propósitos personales.

¿Qué es el Portal 8/8 y por qué es importante?

Dentro de las corrientes de espiritualidad, el Portal 8/8, también conocido como el Portal del León (Lion's Gate Portal), coincide con el 8 de agosto y es considerado un momento de introspección y crecimiento personal.

La importancia de esta fecha radica en el significado atribuido al número ocho dentro de la numerología, donde representa el éxito, la fortaleza, el equilibrio entre lo material y lo espiritual, además del símbolo del infinito cuando se coloca de forma horizontal.

El ritual más popular para el Portal 8/8

Uno de los rituales más difundidos para esta fecha requiere materiales sencillos y busca servir como un ejercicio simbólico para enfocar las intenciones y los objetivos personales.

Los elementos que suelen utilizarse son:

Una vela blanca o dorada .

. Una hoja de papel.

Un bolígrafo.

Canela en polvo .

. Un recipiente resistente al calor.

Cómo realizar el ritual paso a pa

Quienes practican este ritual recomiendan buscar un espacio tranquilo donde no haya interrupciones. Después se enciende la vela, como símbolo de claridad y nuevos comienzos.

En la hoja se escriben tres deseos o metas redactados en forma positiva, como si ya se hubieran cumplido. Posteriormente se coloca una pequeña cantidad de canela sobre el papel mientras se visualizan esos objetivos.

El siguiente paso consiste en leer las intenciones en voz alta, agradecer por ellas y doblar la hoja para guardarla en un lugar especial, como un libro, una caja o un cajón, hasta considerar que esas metas se han cumplido. Muchas personas prefieren hacerlo antes de la medianoche del 8 de agosto.

¿Qué representa la canela en este ritual?

Dentro del esoterismo, la canela suele relacionarse con la prosperidad, la abundancia y la apertura de caminos. Por ello, es uno de los ingredientes más utilizados en rituales destinados a simbolizar bienestar económico, crecimiento personal y nuevas oportunidades.

Su aroma también se asocia con el fortalecimiento de las intenciones, aunque estas creencias forman parte de prácticas espirituales y no cuentan con comprobación científica.

Un ejercicio de reflexión más allá de las creencias

Más allá del significado espiritual del Portal 8/8, muchas personas aprovechan la fecha como una oportunidad para hacer una pausa, analizar sus metas y definir nuevos propósitos.

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que estos rituales atraigan prosperidad o éxito, dedicar unos minutos a reflexionar sobre los objetivos personales puede convertirse en un ejercicio de organización, motivación y enfoque para los meses siguientes.