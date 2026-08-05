Masad Al-Tamimi y Memo Schutz: qué pasó en la discusión que desató acusaciones de body shaming

La convivencia dentro de La Casa de los Famosos México volvió a generar controversia luego de que una conversación entre Masad Al-Tamimi y Memo Schutz se hiciera viral en redes sociales. El intercambio de opiniones sobre el ejercicio físico y el peso corporal provocó numerosas reacciones, ya que varios usuarios consideraron que algunos comentarios del participante podrían interpretarse como body shaming.

Todo comenzó cuando Masad Al-Tamimi insistió en convencer a Memo Schutz de realizar actividad física como parte de la rutina diaria dentro del reality. Aunque el comentarista deportivo respondió con humor al asegurar que era "un gordito feliz", la conversación continuó y derivó en afirmaciones del influencer sobre el sobrepeso masculino que rápidamente llamaron la atención del público.

Durante la charla, Masad Al-Tamimi expresó que, desde su punto de vista, los hombres no deberían tener sobrepeso, mientras que hizo excepciones para las mujeres durante el embarazo y para los niños por encontrarse en una etapa de crecimiento. Estas declaraciones generaron una ola de comentarios en redes sociales, donde varios internautas calificaron sus palabras como un ejemplo de body shaming.

En medio del intercambio apareció Ese Pérez, quien decidió intervenir para disminuir la tensión entre ambos participantes. El creador de contenido señaló que cada habitante debía ser libre de decidir si quería entrenar o no, sin sentirse presionado por los demás. Su postura ayudó a que la conversación cambiara de rumbo y el ambiente se relajara.

Inga tu roñaaa!🤬 No hay cosa que me joda más que se metan con el cuerpo de quien sea, Memo está diciendo que es “gordito feliz” y Masad sigue jode y jode.

Hasta Ese Pérez defendió a Memo. Pongan al Árabe en la placa yaa🤬#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/9X1g3yn8qN — 𝑴𝒂𝒓🦦 (@ms_camara21) August 5, 2026

Después del incidente, Memo Schutz continuó con sus actividades dentro de la casa y más tarde fue visto utilizando la caminadora como parte de su rutina, aunque la discusión ya se había convertido en uno de los temas más comentados entre los seguidores del programa.

¿Qué es el body shaming?

El body shaming es un término utilizado para describir las críticas, burlas o comentarios negativos dirigidos hacia la apariencia física de una persona. Este tipo de conductas puede enfocarse en el peso, la estatura, el color de piel, los rasgos físicos o cualquier característica corporal.

Especialistas en salud mental advierten que este tipo de comentarios puede afectar la autoestima, provocar ansiedad, depresión o favorecer trastornos de la conducta alimentaria. Por ello, en los últimos años han surgido campañas que promueven el respeto hacia la diversidad corporal y desalientan las opiniones sobre el aspecto físico de otras personas.

Mientras tanto, la escena protagonizada por Masad Al-Tamimi, Memo Schutz y Ese Pérez continúa generando debate entre los seguidores de La Casa de los Famosos México, quienes mantienen divididas sus opiniones sobre lo ocurrido dentro del reality.