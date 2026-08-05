Vasco da Gama busca fichar a Brian Rodríguez y pone a pensar al América

El futuro de Brian Rodríguez podría tomar rumbo hacia Brasil. Cuando parecía que el interés de Cruzeiro se había enfriado, ahora es Vasco da Gama el club que busca convencer al América con una importante propuesta económica para quedarse con el extremo uruguayo.

Desde hace varios días, la continuidad del atacante azulcrema ha estado rodeada de rumores. Aunque el conjunto de Coapa atraviesa un proceso de reestructuración deportiva y financiera, la posible salida del 'Rayito' abriría la puerta a nuevos movimientos dentro de la plantilla dirigida por Guillermo Almada.

De acuerdo con reportes provenientes de Brasil, Vasco da Gama presentó una oferta cercana a los 9 millones de dólares por un porcentaje de la carta de Brian Rodríguez. La intención del club carioca sería adquirir alrededor del 60 por ciento de sus derechos, permitiendo que América conserve una parte para beneficiarse de una futura transferencia.

La negociación aún no está cerrada y será la directiva azulcrema la que determine si acepta las condiciones. Mientras tanto, el futbolista uruguayo permanece a la espera de una resolución, ya que desde hace varios meses su intención ha sido encontrar una oportunidad para continuar su carrera fuera de la Liga MX.

El interés de Vasco da Gama surgió poco después de que se frustrara el fichaje con Cruzeiro. En días recientes se daba por hecho que el atacante vestiría esa camiseta; sin embargo, la operación no prosperó debido a diferencias económicas relacionadas con la comisión correspondiente a la representación del jugador.

El buen momento de Brian Rodríguez, quien recientemente marcó un gol con el América, ha despertado nuevamente el interés de clubes brasileños. En las próximas horas podrían darse avances importantes que definan si el uruguayo continúa en Coapa o finalmente concreta su esperado cambio de equipo.