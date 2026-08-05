Aeroméxico será patrocinador oficial de la NFL en México; así será su alianza por tres temporadas

La NFL México y Aeroméxico oficializaron una alianza estratégica que unirá a ambas marcas durante las próximas tres temporadas. Con este acuerdo, la aerolínea mexicana se convierte en el patrocinador oficial de la liga en el país dentro de la categoría de aerolíneas, con el objetivo de acercar nuevas experiencias a millones de aficionados al fútbol americano.

El convenio fue presentado el 4 de agosto de 2026 durante un evento realizado en el Hangar Aeroméxico, donde directivos de ambas organizaciones dieron a conocer los alcances de la colaboración. La iniciativa busca fortalecer la presencia de la NFL en uno de sus mercados internacionales más importantes, integrado por cerca de 40 millones de seguidores.

Aeroméxico aprovechará su red de vuelos para acercar a los aficionados

Uno de los principales atractivos del acuerdo es la amplia conectividad de Aeroméxico, ya que la compañía opera vuelos directos hacia ciudades donde juegan 21 de los 32 equipos de la NFL. Entre esos destinos destacan Dallas-Fort Worth, Miami y la zona de Boston, sedes de franquicias históricas como los Cowboys, Dolphins y Patriots.

Esta cobertura permitirá impulsar diversas iniciativas para acercar a los aficionados mexicanos a los principales eventos de la liga y reforzar la relación entre ambas marcas.

Aeroméxico Rewards ofrecerá experiencias relacionadas con la NFL

Como parte de la alianza, los integrantes del programa Aeroméxico Rewards podrán acceder a experiencias especiales vinculadas con la NFL, entre ellas partidos de temporada regular, encuentros internacionales, el NFL Mexico City Game y el Super Bowl.

Algunas de estas actividades estarán disponibles mediante el canje de puntos acumulados, lo que ampliará las opciones de recompensas para los viajeros frecuentes y seguidores del fútbol americano.

Un avión temático será la imagen de la nueva colaboración

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la presentación de un avión con un diseño especial inspirado en la NFL, creado para representar la alianza entre ambas organizaciones.

La aeronave se convertirá en uno de los principales elementos promocionales del acuerdo y recorrerá diferentes rutas con un fuselaje decorado con la identidad visual de la liga.

Emmitt Smith y el Trofeo Vince Lombardi estuvieron presentes en el lanzamiento

La presentación contó con la participación de Emmitt Smith, integrante del Salón de la Fama de la NFL, quien acompañó la exhibición del emblemático Trofeo Vince Lombardi, símbolo del campeonato de la liga.

Durante el evento, representantes de ambas instituciones destacaron que esta colaboración busca crear experiencias memorables para los aficionados y fortalecer el vínculo entre el deporte y los viajeros, coincidiendo con el inicio de la temporada 2026 de la NFL.