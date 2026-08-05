Mikel Arriola es encarado por un aficionado; le exige el regreso del ascenso y descenso

La inconformidad por la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano volvió a hacerse visible, esta vez durante un vuelo comercial. Un aficionado aprovechó la presencia de Mikel Arriola, presidente comisionado de la FMF, para expresarle su rechazo a la decisión que eliminó de forma permanente este sistema de competencia.

El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó reacciones entre seguidores del futbol mexicano y usuarios que mantienen el debate sobre el futuro de la Liga de Expansión MX.

✈️ “¡Queremos ascenso y descenso, Micky!”



Un aficionado se encontró con Mikel Arriola durante un vuelo y aprovechó el momento para reclamarle directamente por la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano.



“¡No me des el avión, viejo!”, le gritó mientras el… pic.twitter.com/BjcBGQE0Kr — Tres PM (@trespm) August 5, 2026

El aficionado pidió el regreso del ascenso y descenso

En las imágenes se observa que el seguidor identifica a Mikel Arriola mientras avanza por el pasillo de primera clase del avión. Sin detenerse, le dirige un mensaje en el que solicita que vuelva el ascenso y descenso al futbol nacional.

Con frases como: "Queremos ascenso, sí al ascenso y descenso", el aficionado manifestó su postura. El dirigente únicamente respondió con un gesto de saludo al inicio y después continuó observando su computadora, sin emitir declaraciones.

La FMF hizo oficial la eliminación del sistema

La escena ocurre semanas después de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmara la eliminación definitiva del ascenso y descenso, medida incorporada al artículo 35 del Reglamento de Competencia.

La decisión puso fin al proceso de certificación que durante varios años buscó establecer las condiciones para que los clubes de la Liga de Expansión MX pudieran aspirar a subir de categoría.

Clubes y jugadores mantienen sus protestas

El descontento no se ha limitado a la afición. Equipos y futbolistas de la Liga de Expansión MX también han manifestado su inconformidad desde el inicio del torneo.

Como parte de las protestas, varios clubes permanecieron inmóviles durante el primer minuto de la Jornada 1. Posteriormente, las plantillas aparecieron en las fotografías oficiales cubriéndose la boca, una acción simbólica con la que expresaron su rechazo a la medida y a las advertencias sobre posibles sanciones por parte de la FMF.

La polémica en torno al ascenso y descenso continúa abierta y sigue generando reacciones tanto entre aficionados como dentro del propio futbol mexicano.