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Congreso de Veracruz aprueba desafuero de Raúl González Martínez, relacionado en asesinato de periodista Roxana Guzmán

Fue durante la noche de este miércoles que el congreso retiró el fuero por la solicitud presentada por la FGE.

Por Redacción Por Esto!

5 de ago de 2026

2 min

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Retiran fuero a Raúl González Martínez.
Retiran fuero a Raúl González Martínez. / Facebook: Raúl González Martínez

El Congreso del Estado de Veracruz aprobó la noche de este miércoles 5 de agosto de 2026, retirar el fuero constitucional a Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste quién es señalado como presunto autor intelectual del secuestro y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

La acción del congreso responde a la solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE). La resolución permite a las autoridades judiciales proceder penalmente contra el edil y abre la vía para que la Fiscalía proceda con la orden de aprehensión y el seguimiento del juicio penal en contra del político.

Según la información difundida por sus familiares, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la mañana de este martes

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La determinación se tomó durante una sesión extraordinaria en la que la LXVII Legislatura abordó el dictamen dictaminado por la Comisión Instructora. Después de declarar la validez del procedimiento de declaración de procedencia, el Pleno decidió someter a votación la pérdida de la inmunidad procesal del servidor público.

El dictamen fue respaldado por la mayoría parlamentaria, y se concluyó que la FGE aportó datos de prueba suficientes en la carpeta de investigación para justificar el retiro de la protección constitucional al ahora expresidente municipal de Ixhuatlán del Sureste.

Con este aval, González Martínez queda formalmente separado del cargo de alcalde de Ixhuatlán del Sureste y a disposición de los jueces de control competentes para responder por las imputaciones en su contra. De acuerdo con las investigaciones, el caso ya suma a varios elementos de la policía municipal detenidos como presuntos operadores materiales.

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