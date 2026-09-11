La Casa de los Famosos México: Karina Torres enseña todo y sorprende a Yahir

Desde hace varios días, mucho se ha hablado sobre ‘La Casa de los Famosos México’, desde la entrada y salida inesperada de Gala Montes, muchos fans han mostrado su enojo por la falta de molestia en las redes sociales por la falta de contenido.

Sin embargo, las cosas cambiaron este viernes 11 de septiembre, pues Karina Torres sorprendió al público al hacer algo que pocas veces se puede ver en estos programas en formato de 24/7, donde la polémica influencer se mostró completamente al natural.

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Karina Torres vive polémico momento en LCDFM

En esta ocasión el habitante más sorprendido por Karina Torres, fue Yahir, ya que la joven influencer se lució al natural y sin ninguna incomodidad ante el cantante, cabe mencionar que en el lugar también se encontraba con Brianda Deyanara.

En las imágenes se muestra el momento en que Karina Torres salió sin ropa, momento que fue vista por primera ocasión por Brianda Deyanara, quien estaba platicando con Yahir.

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“¡La Karina, le vale!”

Por su parte, Yahir tomó la decisión de voltear a otro lado, esto con la finalidad de no ver a su compañera por respeto, pero preguntó: “¿Está bichi?”, aunque luego afirmó que no la había visto.

Esta situación generó muchos comentarios entre los usuarios, quienes quedaron sorprendidos por las acciones de la influencer, aunque aplaudieron que uno de los famosos hiciera algo diferente.

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