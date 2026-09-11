¡Otra vez un fuerte sismo sacude a Indonesia! Se registra temblor de magnitud 6.6; ¿hay alerta de tsunami y afectaciones?

De nuevo un sismo azotó a Indonesia, en esta ocasión fue de 6.6 grados de intensidad en la escala de Richter y tuvo su epicentro en el mar de Java frente a las costas del país asiático.

Esta información fue confirmada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).El epicentro se ubicó a unos 125 kilómetros de la costa de Yakarta, y se produjo a una profundidad de aproximadamente 358 kilómetros.

A pesar de que la intensidad de 6.6 fue de importancia, no se registraron daños ni alerta de tsunami ya que sucedió a gran profundidad y no se esperan afectaciones tampoco en tierra.

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Indonesia se encuentra ubicada en una de las zonas con mayor actividad sísmica de todo el planeta, por lo que cualquier sismo alerta a la población de inmediato, ya que se han registrado grandes tragedias.

Solo hace unas semanas, se registró un sismo de 7.7 grados en la escala de Richter que azotó la costa de la isla de Flores. Esto dejó decenas de víctimas mortales y cientos de heridos.