¿Qué se celebra hoy 17 de septiembre de 2026 y qué santo se festeja este jueves?

Este jueves 17 de septiembre de 2026 se conmemoran diversas fechas internacionales y religiosas. Entre las más importantes se encuentra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, una jornada dedicada a promover una atención médica segura y reducir los riesgos para las personas que reciben servicios de salud. 

¿Qué se celebra el 17 de septiembre?

El Día Mundial de la Seguridad del Paciente busca generar conciencia sobre la importancia de prevenir errores, daños y riesgos durante la atención médica. La fecha promueve la participación de pacientes, familiares, personal de salud e instituciones para fortalecer la calidad de los servicios sanitarios. 

También se conmemoran el Día Mundial del Síndrome de Kleefstra, el Día Mundial de la Manta Raya, el Día Mundial de la Fiebre Mediterránea Familiar y el Día Internacional de la Música Country. 

Efemérides del 17 de septiembre

En México, una de las efemérides más destacadas de esta fecha ocurrió en 1964, cuando se inauguró el Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más importantes del país.

Entre otros acontecimientos históricos, el 17 de septiembre de 1787 se firmó la Constitución de Estados Unidos. Además, en 1991, la Organización de las Naciones Unidas admitió como integrantes a varios países, entre ellos Estonia, Letonia, Lituania, Corea del Norte y Corea del Sur. 

¿Qué santo se festeja hoy?

El santoral católico recuerda principalmente a San Roberto Belarmino, obispo, cardenal y doctor de la Iglesia, quien murió en 1621. Fue reconocido por sus estudios teológicos y por su participación en los debates religiosos de su época.

Otros santos del 17 de septiembre

Además de San Roberto Belarmino, la Iglesia católica recuerda a: