Donald Trump asegura que México y EU están cerca de un “excelente” acuerdo comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 16 de septiembre de 2026 que su administración se encuentra en la fase final para alcanzar un "excelente” acuerdo comercial bilateral con México. La declaración se produjo durante un evento público en el que destacó los avances en las conversaciones en materia de intercambios económicos.

De acuerdo con Trump, la negociación representará un esquema "mucho más favorable" para los intereses de Estados Unidos, al tiempo que mantendrá una relación estable y cercana con México. El anuncio se da en un momento en que las delegaciones de ambas naciones aceleraron sus reuniones bilaterales para llegar a un consenso definitivo.

Trump floats cutting off trade with every country the US has a deficit with: The word deficit, you have to understand, is nothing more than a fancy word for loss pic.twitter.com/kora9BF8ri — Acyn (@Acyn) September 17, 2026

El mandatario estadounidense contrastó el ritmo constructivo de los diálogos con la representación mexicana frente a la parálisis en las discusiones con Canadá, señalando desacuerdos en temas arancelarios agrícolas y de acceso a mercados con el gobierno de Ottawa.

El contexto de la mesa de negociación refleja un ajuste en las dinámicas del comercio regional de América del Norte. Mientras el diálogo entre México y Estados Unidos mantiene un ritmo constante con la intención de formalizar pactos comerciales antes del periodo electoral de fin de año.

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