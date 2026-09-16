Fox Sports México: ¿Por qué comenzó la huelga y qué programas salieron del aire?

La programación habitual de Fox Sports México sufrió modificaciones este 15 de septiembre debido a un paro laboral protagonizado por trabajadores que reclaman pagos pendientes y bonos relacionados con la cobertura del Mundial 2026.

De acuerdo con reportes del periodista Carlos Ponce, retomados por medios nacionales, los empleados habían establecido el 15 de septiembre como plazo para recibir distintos adeudos que, según esas versiones, se mantienen desde diciembre de 2025.

A las cantidades pendientes se agregaron los bonos correspondientes al trabajo realizado durante el Mundial 2026, situación que habría llevado a los trabajadores a iniciar la huelga después de que no se concretaran los pagos esperados.

Fox Sports recurre a repeticiones durante el paro

El impacto del conflicto laboral se reflejó de inmediato en la pantalla. La cadena deportiva tuvo que modificar su programación y recurrir a contenidos grabados y repeticiones para mantener su señal al aire.

Entre los espacios que no se transmitieron con normalidad estuvieron La Última Palabra y Central Fox, dos de los programas habituales de la cadena.

Mientras continúa el conflicto, la señal mantiene parte de su programación con emisiones anteriores en lugar de los contenidos en vivo que normalmente forman parte de su oferta.

¿Por qué comenzó la huelga en Fox Sports México?

Los trabajadores reclaman adeudos que se remontarían a finales de 2025, de acuerdo con los reportes citados.

El conflicto también incluye el pago de bonos por la cobertura del Mundial 2026, una labor que implicó una operación especial para los medios deportivos durante el torneo.

La huelga comenzó después de que, según las versiones difundidas, no se realizaran los pagos reclamados en la fecha establecida por los empleados.

En medio del paro también surgieron reportes sobre posibles despidos y llamados de atención contra trabajadores que participaron en las acciones de protesta. Estos señalamientos forman parte de las versiones difundidas sobre el conflicto laboral.

Grupo Lauman también enfrenta otros pendientes

Los problemas alrededor de Fox Sports México no se limitarían al conflicto con sus trabajadores. Según los reportes retomados en la información, también existirían asuntos financieros y contractuales relacionados con Grupo Lauman.

Entre ellos se menciona un adeudo superior a 150 mil pesos por el estacionamiento del Hotel Royal Pedregal.

Además, se ha señalado que Grupo Lauman tendría hasta noviembre para resolver con Fox Corporation la situación relacionada con el uso de la marca Fox Sports o, en su defecto, concretar un cambio de nombre.

¿Qué ocurrirá con Fox Sports México?

Por el momento, Fox Sports México continúa transmitiendo, aunque el paro ya provocó modificaciones en algunos de sus espacios habituales.

La evolución de la programación dependerá del desarrollo del conflicto entre la empresa y los trabajadores, así como de las negociaciones para resolver los pagos pendientes.

Mientras no se alcance un acuerdo, la cadena enfrenta modificaciones en sus contenidos en vivo y una disputa laboral relacionada con los adeudos reclamados por sus empleados.