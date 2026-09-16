¿Qué pasó con Messi y Joel Huiqui durante el Inter Miami vs. Cruz Azul?

La conquista de la Campeones Cup por parte del Inter Miami dejó como protagonista a Lionel Messi, pero una escena ocurrida cerca de las bancas también llamó la atención. El argentino y Joel Huiqui, técnico de Cruz Azul, tuvieron un intercambio que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Las cámaras captaron el momento cuando Messi se encontraba cerca de la línea de banda, en las inmediaciones del área técnica del conjunto cementero. El delantero y el entrenador cruzaron algunas palabras mientras realizaban distintos gestos con las manos.

Aunque las imágenes permiten observar el intercambio entre ambos, no es posible determinar con exactitud qué se dijeron. La distancia de las cámaras y el ruido generado por los aficionados impiden escuchar con claridad la conversación.

Huiqui y Messi pic.twitter.com/MB9MFr8AWz — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) September 17, 2026

¿Qué pasó entre Messi y Joel Huiqui?

El encuentro entre ambos comenzó de manera aparentemente tranquila, pero conforme transcurrieron los segundos el intercambio de gesticulaciones se hizo más evidente.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Messi y Huiqui hablando y haciendo movimientos con las manos, aunque el contenido exacto de la conversación no quedó registrado de forma audible.

Por ello, cualquier interpretación sobre las palabras que intercambiaron corresponde a especulaciones a partir de las imágenes, ya que el video no permite confirmar el contenido del diálogo.

Messi fue clave para el título del Inter Miami

Más allá de la escena con el estratega de Cruz Azul, Lionel Messi tuvo una actuación determinante para que el conjunto estadounidense levantara el trofeo.

El argentino abrió el marcador durante la primera mitad al conectar un remate de cabeza después de recibir un servicio de Luis Suárez.

La anotación tuvo además un significado especial para el delantero, ya que representó su gol número 100 con el Inter Miami, club al que llegó en 2023 tras abandonar al Paris Saint-Germain.

El equipo dirigido por Javier Mascherano consiguió aumentar la diferencia durante la recta final. Casemiro apareció dentro del área después de un tiro de esquina cobrado por Messi y estableció el 2-0 definitivo.

El cuarto título de Messi con Inter Miami

Con la conquista de la Campeones Cup, Messi llegó a cuatro trofeos desde su incorporación al Inter Miami.

El argentino ya había celebrado la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025 con el conjunto de Florida.

De esta manera, la noche tuvo un doble significado para Messi: consiguió otra copa con el Inter Miami y alcanzó una cifra especial de 100 goles con el club.