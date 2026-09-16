Policías de Campeche abaten a motociclista tras disparos en la colonia Minas

Versiones extraoficiales señalan que un hombre conocido como “Máster”, identificado como Juan, habría perdido la vida durante una intervención de agentes de la Policía Estatal, luego de presuntamente realizar varias detonaciones de arma de fuego en la colonia Minas, en San Francisco de Campeche.

Noticia Destacada Campeche: Hombre resulta lesionado tras altercado familiar en colonia Minas

Según el reporte recibido, el hombre intentó escapar a bordo de una motocicleta con dirección a su domicilio, ubicado sobre la calle Hematita, entre Limonita y Alejandrina, cuando presuntamente fue alcanzado por los elementos policiacos. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

En la intersección de las calles Alejandrina y Dolomita quedó abandonada una motocicleta semiautomática marca Italika, aparentemente de color amarillo, la cual sería la unidad utilizada por el hombre presuntamente abatido. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que el vehículo esté relacionado con el caso.

En su comunicado oficial, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informó que recibió el reporte de una presunta detonación contra una construcción. De acuerdo con la dependencia, una persona que viajaba en motocicleta habría efectuado el disparo y posteriormente se retiró del lugar.

La SPSC confirmó únicamente el reporte de una detonación contra una construcción.

Al arribar a la zona, los agentes realizaron una inspección y localizaron un cartucho percutido. La SPSC indicó que llevaba a cabo las acciones necesarias para esclarecer los hechos y localizar a la persona presuntamente involucrada.

Hasta el momento, la corporación no ha confirmado el fallecimiento de alguna persona, la existencia de un enfrentamiento ni que agentes estatales hayan accionado sus armas. Tampoco ha emitido otro comunicado para ampliar la información sobre lo sucedido.

Se espera que las autoridades proporcionen una actualización para determinar si el reporte extraoficial está relacionado con el incidente reconocido por la SPSC y aclarar las circunstancias en las que presuntamente murió el motociclista.