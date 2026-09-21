Pantalones baggy de los 90: así puedes llevarlos con tacones, mocasines y tenis

Los pantalones baggy regresan esta temporada con una fórmula que mezcla comodidad y estilo. En otoño 2026, esta prenda inspirada en los años 90 se combina con tacones, mocasines y tenis para crear looks relajados, pero con un toque sofisticado.

La moda noventera vuelve a ocupar un lugar importante en las tendencias de Otoño-Invierno 2026, y los pantalones de silueta amplia son una de sus principales apuestas. Lejos de buscar una figura ceñida, este diseño privilegia la libertad de movimiento y permite construir atuendos con una estética urbana, andrógina y desenfadada.

Durante los 90, figuras como Winona Ryder y Drew Barrymore llevaron estos pantalones con chamarras de mezclilla, prendas de piel y blazers de cortes amplios. Ahora, la pieza se adapta a nuevas combinaciones sin perder ese aire relajado que la convirtió en un referente de la década.

La ventaja de los pantalones baggy está en su versatilidad. Una misma silueta puede acompañarse con una blusa romántica, una camiseta básica o una prenda de encaje, mientras que el calzado permite transformar por completo el resultado.

1. Pantalones baggy con tacones slingback y camisa negra

Un conjunto en tonos oscuros puede convertirse en una opción sencilla para conseguir una apariencia inspirada en los años 90. Combina una camisa negra con pantalones baggy azul profundo y agrega zapatos de tacón tipo slingback.

La propuesta retoma la tendencia de los looks monocromáticos o de tonalidades cercanas, una fórmula que también aparece en las colecciones de firmas como Chloé, Anna Sui y Chanel. El resultado es elegante sin perder la amplitud característica del pantalón.

2. Pantalones baggy con tacón bajo y blusa boho

Las blusas boho encuentran en los pantalones baggy un contrapunto ideal. Una camisa de este estilo, combinada con un pantalón amplio de pinzas, permite construir un atuendo romántico que conserva una apariencia relajada.

Para los días más frescos se puede sumar un cárdigan o una gabardina larga. El conjunto queda completo con zapatos de tacón bajo de ante, que aportan un acabado más refinado sin restarle comodidad.

Tacón bajo

3. Pantalones baggy con mocasines minimalistas y blusa de rayas

Los mocasines minimalistas son otra alternativa para equilibrar la amplitud de los pantalones. Una blusa de rayas ayuda a estructurar el conjunto y convierte el carácter desenfadado de la prenda en una elección intencional.

Para completar el look pueden incorporarse un cinturón delgado y un collar largo de perlas. Estos accesorios aportan definición a la cintura y añaden un detalle clásico a una combinación inspirada en los 90.

Con mocasines

4. Pantalones baggy con mocasines de tacón y body de encaje

Los pantalones amplios también pueden formar parte de un look más sofisticado. Una opción consiste en combinarlos con un body de encaje, mientras que unos mocasines de tacón aportan altura y mantienen el espíritu noventero.

Los pantalones baggy de tiro alto funcionan especialmente bien con esta fórmula, ya que permiten equilibrar el volumen de la parte inferior con una prenda superior más ajustada. El resultado mezcla comodidad, sensualidad y referencias retro.

5. Pantalones baggy con tenis chunky y blusa con lazo

Para quienes prefieren un estilo más relajado, los tenis de suela chunky crean un contraste interesante con los pantalones baggy. La combinación puede acompañarse con una blusa de mangas amplias o con un lazo en el cuello.

Los colores también pueden ayudar a construir el conjunto. Tonos como rojo con café, blanco con azul y verde con caqui ofrecen combinaciones versátiles para el otoño y permiten destacar la parte superior sin competir con la silueta amplia del pantalón.

6. Pantalones baggy con tenis blancos y camiseta

Una camiseta blanca es suficiente para conseguir una combinación sencilla y funcional. Los pantalones baggy aportan el volumen y los tenis blancos mantienen una estética casual que recuerda a los looks urbanos de los 90.

Para darle un giro más sofisticado a la propuesta, se puede agregar una pañoleta como accesorio. El calzado plano mantiene la comodidad y permite que el pantalón sea el protagonista del conjunto.

7. Pantalones baggy de pana para los días frescos

Con el descenso de las temperaturas también aparecen tejidos más cálidos. Los pantalones baggy de pana son una alternativa para mantener la silueta amplia durante el otoño sin renunciar a la comodidad.

Una camiseta blanca y tenis blancos planos completan el atuendo de manera sencilla. Si se busca un detalle adicional, una pañoleta puede transformar una combinación básica en un look con mayor personalidad.

Los pantalones baggy vuelven como pieza clave del otoño

La estética de los años 90 encuentra una nueva interpretación en 2026. Los pantalones baggy ya no se limitan a looks urbanos: pueden acompañarse con tacones, mocasines o tenis dependiendo del efecto que se quiera conseguir.

La clave está en aprovechar su silueta amplia como punto de partida y equilibrarla con las prendas y accesorios adecuados. Así, una pieza asociada al desenfado noventero puede convertirse en la base de looks elegantes, casuales o completamente relajados.