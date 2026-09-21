Ko’ox deja de cobrar 100 mil pesos diarios por transbordos gratis en Campeche

El transporte urbano Ko’ox dejó de captar alrededor de 100 mil pesos diarios desde que el pasado 16 de septiembre se eliminó el cobro del transbordo, monto que, de acuerdo con la telemetría de Movibus, representa el ahorro para los usuarios. La Agencia Reguladora del Transporte del Estado, ARTEC, confirmó la cifra y aclaró que el Gobierno del Estado cubre este beneficio mediante un apoyo a los concesionarios. El organismo reveló que más de 100 mil campechanos utilizan diariamente las unidades en la capital.

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El director general de la ARTEC, Eduardo Zubieta Marco, precisó que unas 60 mil personas utilizan de manera recurrente el sistema para acudir a sus trabajos y escuelas, aunque el registro diario alcanza a 100 mil usuarios diferentes. De este total, 23 mil realizan el primer transbordo y alrededor de 5 mil hacen un segundo, cifras que, aseguró, arroja directamente la telemetría y no son estimaciones.

El cálculo considera las tarifas general y preferencial, con los datos reales, el ahorro asciende a alrededor de 100 mil pesos diarios.

El transbordo funciona bajo el esquema origen-destino y durante un máximo de 90 minutos. En ese lapso, un usuario puede abordar dos o tres autobuses, y continuar su recorrido sin pagar nuevamente. La tarifa máxima es de 12 pesos para usuarios generales y 6 pesos para preferenciales. Si inicia otro origen-destino o rebasa los 90 minutos, se genera un nuevo cobro.

Zubieta Marco señaló que la demanda podría crecer con el transbordo gratuito y que durante este mes y los próximos dos se medirá el incremento de pasajeros. La información representativa apenas comienza a generarse, debido al asueto de la semana pasada.

TARJETA DE DÉBITO, EL SIGUIENTE PASO

Sobre el pago con tarjetas de débito, confirmó que es parte del proyecto y que la ARTEC busca incorporarlo de manera paulatina. Recordó que en Ciudad de México y otros Estados estos sistemas se implementaron en dos a tres años, mientras Campeche puso Ko’ox en marcha en seis meses.

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Explicó que los bancos cobran un porcentaje por cada operación con débito, costo que tendría que absorber Movibus. Aun así, continuarán las gestiones para concretar esta alternativa, útil cuando se pierda la tarjeta Ko’ox o no haya crédito en el plástico.

JGH