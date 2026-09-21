Alejandra Guzmán confirma que va a demandar al doctor que trató de atenderla sin su permiso

El pasado sábado 19 de septiembre, Alejandra Guzmán se presentó en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, aunque la presentación iba bien y los fans estaban disfrutando, al momento de bailar la cantante tuvo una luxación de cadera que la obligó a dejar el escenario.

“Disculpen, creo que se me zafó la cadera. Perdón, pero se me zafó la cadera, perdónenme, pero se me salió la cadera”

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Por ese motivo, los fans se quedaron con la duda, por lo que horas más tarde el equipo de Alejandra Guzmán lanzó un comunicado y un video en donde ya la habían atendido. Sin embargo, fue este lunes, cuando la cantante mostró una radiografía de su cadera y advirtió que va a demandar a un médico.

Alejandra Guzmán va a demandar a un doctor

En sus redes sociales, la cantante habló de la luxación que tuvo en la cadera durante su presentación, donde reveló que en pleno concierto un médico intentó acomodar la pierna, aunque lo hizo sin el permiso de Alejandra Guzmán.

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“Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas; entonces ya después llegó un doctor que fue el que me atendió y que estaba gracias a Dios ahí en el concierto”

Luego de salir del hospital, la cantante ya mandó una demanda al doctor que trató de atenderla en el lugar.

“No le crean, ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo, y lastimándome"

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