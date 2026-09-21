¿Qué se celebra hoy 22 de septiembre de 2026 y qué santo se festeja?

Este martes 22 de septiembre de 2026 se conmemoran varias fechas internacionales, entre ellas el Día Mundial del Rinoceronte y el Día Mundial Sin Automóvil. Además, en México la fecha recuerda la muerte de Laureana Wright, escritora y periodista mexicana. En el santoral católico, hoy se celebra a San Mauricio y compañeros mártires.

¿Qué se celebra el 22 de septiembre?

Una de las principales fechas internacionales de este día es el Día Mundial del Rinoceronte, una jornada que busca generar conciencia sobre la protección de esta especie y la conservación de los ecosistemas donde habita.

También se conmemora el Día Mundial Sin Automóvil, una iniciativa que promueve alternativas de movilidad y busca generar conciencia sobre los efectos ambientales asociados con el uso excesivo de los vehículos.

Además, el 22 de septiembre se relaciona con otras fechas internacionales como el Día Mundial de la Narcolepsia, el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica y el Día Internacional del Mimo.

¿Qué se conmemora en México el 22 de septiembre?

En México, el calendario cívico señala el aniversario de la muerte de Laureana Wright, ocurrida en 1896. La escritora y periodista fue una figura vinculada con la defensa de la educación y los derechos de las mujeres en el siglo XIX.

El 22 de septiembre no es un día de descanso obligatorio en México. El siguiente día festivo oficial del calendario de septiembre fue el 16 de septiembre, por la conmemoración de la Independencia

¿Qué santo se festeja hoy?

El 22 de septiembre la Arquidiócesis de México celebra a San Mauricio y compañeros mártires. De acuerdo con la tradición cristiana, Mauricio fue un soldado que murió por su fe junto con otros integrantes de la llamada Legión Tebana.

El santoral también recuerda en esta fecha a Santa Emérita de Roma, Santa Basila de Roma, San Silvano de Levroux, San Florencio de Glonna y San Laudo de Coutances, entre otros.