Locutor en Felipe Carrillo Puerto recibe descarga en cabina por tormenta eléctrica; antena de transmisión atrajo un rayo

Una torrencial lluvia, acompañada con una tormenta eléctrica, provocó una descarga en una antena de una radio, que cuyo pulso electromagnético alcanzó a un locutor que se encontraba en cabina y tuvo que ser trasladado al hospital general para su atención médica.

Los hechos se registraron luego de las 15:45 horas en una estación de radio, propiedad del profesor Sebastian Uc Yam, ubicada en el entronque de esta ciudad con carretera que conduce a la capital del Estado, cuando fue reportado que una de las descargas eléctrica que vino a azotar la ciudad tuvo contacto con una antena de radio que vino a causar impacto con el pulso electromagnéticas.

Según se pudo indagar la descarga eléctrica corrió entre los equipos de transmisión, lo que afectó al trabajador, por lo que fue auxiliado por sus compañeros que se encontraban fuera de la cabina, quienes alertaron a los cuerpos de emergencia, y se trasladaron hasta el lugar paramédicos de la Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios.

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De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador se encontraba al aire y transmitiendo en vivo, pero se encontraba precipitando una fuerte lluvia, acompañada por descargas eléctricas y una de éstas fue atraída por la antena de transmisión.

Los paramédicos se encargaron de brindarle los primeros auxilios para luego trasladarlo al hospital general para su atención médica. Hasta el momento no se ha informado si el trabajado presentaba algún tipo de quemaduras, lo que sí se sabe es que la descarga eléctrica lo aturdió.