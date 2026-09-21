Huracán Polo, al momento: ¿Qué estados suspenden clases 22 y 23 de septiembre y qué dice el pronóstico?

Este lunes 21 de septiembre de 2026, el fenómeno meteorológico Polo se intensificó frente a las costas del Pacífico mexicano. El sistema, que comenzó la jornada como depresión tropical antes de fortalecerse rápidamente, continúa bajo constante vigilancia por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Ante el fortalecimiento del fenómeno, algunas entidades optaron por la cancelación de clases con la finalidad de salvaguardar la integridad de los estudiantes. Aunado a esto; las autoridades han compartido medidas y recomendaciones a las regiones que se podrán ver afectadas por el huracán.

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¿Qué estados cancelan clases por el paso del Huracán Polo este 22 y 23 de septiembre?

Ante el fortalecimiento del ciclón tropical frente al Pacífico mexicano, las autoridades educativas y de Protección Civil decretaron la suspensión preventiva de clases presenciales y actividades administrativas en Guerrero y Michoacán para resguardar a la comunidad escolar.

Debido al paso del Huracán Polo, se suspenden labores el martes 22 y miércoles 23 de septiembre en la región Sierra - Costa, abarcando los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío. pic.twitter.com/6PP0U2qs3O — Gobierno de Michoacán (@GobMichoacan) September 21, 2026

En Guerrero, el paro aplica únicamente para este 22 de septiembre en las regiones de Acapulco, Costa Grande y Costa Chica. Por su parte, la Secretaría de Educación de Michoacán determinó una suspensión de dos días consecutivos, siendo el martes 22 y el miércoles 23 en siete municipios de la región Sierra-Costa: Lázaro Cárdenas, Aquila, Coahuayana, Coalcomán, Chinicuila, Arteaga y Tumbiscatío.

¿Qué categoría es el Huracán Polo hoy y cuál es su trayectoria?

Este lunes 21 de septiembre, Polo alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico. El sistema registra vientos máximos sostenidos de 140 km/h, ráfagas de hasta 175 km/h y una presión central de 974 hPa. De acuerdo con el SMN y el NHC, el fenómeno mantiene un proceso de rápida intensificación mientras continúa avanzando.

El centro del ciclón se ubica aproximadamente a 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 465 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Su trayectoria bordea en paralelo el litoral del Pacífico con dirección oeste-noreste.

#Polo se intensificó a #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, su centro se localiza a 305 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, #Guerrero y a 435 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.

Más información ⬇️ pic.twitter.com/5Zon5bCTwf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2026

Esto mantendrá un fuerte desprendimiento de bandas nubosas provocando lluvias intensas, ráfagas de viento y oleaje elevado en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Oaxaca durante las próximas horas.

Medidas y recomendaciones para proteger a tus seres queridos y mascotas

Las autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y los comités estatales emitieron una serie de recomendaciones prioritarias para proteger a la población vulnerable y a los animales ante la cercanía del huracán Polo; estas recomendaciones buscan ayudar a la ciudadanía.

Para resguardar a la familia, se aconseja verificar las condiciones de la vivienda, sellar vidrios con cinta adhesiva en forma de cruz, limpiar azoteas o desagües y asegurar objetos que puedan ser proyectados por el viento.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗟𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗼́𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗳𝗲𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗵𝘂𝗿𝗮𝗰𝗮́𝗻 𝗣𝗼𝗹𝗼, 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶́𝗮 𝟭.



🔗 https://t.co/Xz1d2J9TX2 pic.twitter.com/DGMMOE1MwE — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

Asimismo, es indispensable preparar una mochila de emergencia con documentos oficiales en bolsas plásticas, botiquín, lámpara de mano, radio de baterías, alimentos no perecederos y agua embotellada, además de ubicar de manera anticipada el refugio temporal más cercano en caso de vivir en zonas de alto riesgo de deslave o inundación.

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