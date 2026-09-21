Tremendo susto se llevó un conductor al volcar su camioneta en Playa del Carmen

El chofer de una camioneta se llevó tremendo susto al volcarse por no respetar su alto obligatorio en la colonia Bellavista de Playa del Carmen y provocó ser impactado por un vehículo compacto, dejando únicamente daños materiales en las unidades.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de una camioneta Ford Ranger, color blanco, circulaba en sentido de Poniente a sobre la calle 23 sur en la colonia Bellavista.

Sin embargo, al llegar sobre la avenida 145, no respetó el señalamiento de alto obligatorio, lo que originó que fuera impactado en el costado derecho por un vehículo Chevrolet Aveo con preferencia de paso en dirección de Sur a Norte.

Debido al fuerte impacto la camioneta perdió la estabilidad y terminó volcándose sobre la carpeta asfáltica, con los neumáticos viendo al cielo, cuyo chofer quedó atrapado.

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Por fortuna, pese al aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, el chofer de la camioneta se llevó tremendo susto que podrá contar a sus hijos y nieto de una segunda oportunidad de vida.

En la escena acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos y realizar los peritajes para evaluar los daños materiales y deslindar responsabilidades.

Asimismo, los oficiales solicitaron la intervención de una grúa para efectuar las maniobras correspondientes y recuperar la unidad, luego de ser remolcadas los vehículos involucrados fueron trasladados a un encierro vehicular.