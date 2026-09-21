Qué se celebra hoy 21 de septiembre de 2026 y qué santo se festeja?

El Día Internacional de la Paz se conmemora cada 21 de septiembre. La jornada está dedicada a promover los ideales de paz, convivencia y ausencia de violencia entre las naciones y las personas. La fecha forma parte del calendario internacional de Naciones Unidas.

En distintos países se realizan actividades para reflexionar sobre la importancia de la paz mundial, la cooperación y la solución pacífica de conflictos.

¿Qué se celebra en México el 21 de septiembre?

En México, el 21 de septiembre no es un día festivo oficial ni corresponde a una fecha de descanso obligatorio. La conmemoración de mayor relevancia internacional para este día es el Día Internacional de la Paz.

Además, septiembre concentra varias fechas históricas importantes para México, entre ellas las relacionadas con la Independencia, los sismos de 1985 y 2017 y el Día Nacional de Protección Civil, que corresponde al 19 de septiembre, no al 21.

¿Qué santo se festeja hoy?

El 21 de septiembre la Iglesia católica celebra la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. El calendario litúrgico de 2026 confirma esta fecha como su celebración.

San Mateo es identificado en la tradición cristiana como Leví, un recaudador de impuestos que dejó su oficio después de que Jesús lo llamó para seguirlo. Posteriormente fue reconocido como uno de los doce apóstoles.

También se le atribuye tradicionalmente el Evangelio según San Mateo, uno de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento.

Por ello, si buscas qué santo se festeja hoy 21 de septiembre de 2026, la respuesta principal es San Mateo, apóstol y evangelista.