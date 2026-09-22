¿Qué significa el proverbio japonés: “El marido y la mujer deben ser como las manos y los ojos”?

Existe una antigua enseñanza japonesa que utiliza una imagen sencilla del cuerpo humano para explicar una idea profunda sobre el amor y la empatía. La frase señala que marido y mujer deberían ser como las manos y los ojos: cuando una parte sufre, la otra responde.

“El marido y la mujer deben ser como las manos y los ojos: cuando duele la mano, los ojos lloran, y cuando los ojos lloran, las manos secan las lágrimas”, señala el conocido proverbio.

La comparación plantea que una pareja no debería permanecer indiferente ante el sufrimiento del otro, sino desarrollar una respuesta de cuidado y solidaridad.

¿Qué significa este proverbio japonés?

Las manos y los ojos tienen funciones diferentes, pero forman parte del mismo cuerpo. Cuando una mano resulta lastimada, los ojos pueden reaccionar con lágrimas; cuando los ojos lloran, las manos intervienen para limpiarlos.

A partir de esa imagen, el proverbio propone una forma de entender las relaciones de pareja: cada persona conserva su propia función e identidad, pero existe una conexión que permite responder ante las dificultades del otro.

La enseñanza aparece en distintas recopilaciones de sabiduría japonesa y también ha sido difundida en antologías internacionales como una reflexión relacionada con el matrimonio y la convivencia.

El mensaje detrás de la frase sobre el matrimonio

Más que hablar de romanticismo, la frase pone el énfasis en la capacidad de reconocer lo que siente la persona que está a nuestro lado.

El mensaje sugiere que cuando la pareja atraviesa una situación complicada, la respuesta no tendría que ser la indiferencia. Escuchar, acompañar y mostrar comprensión también forman parte de una relación.

Las dificultades pueden aparecer en distintas etapas: problemas familiares, preocupaciones laborales, pérdidas o momentos de cansancio pueden afectar emocionalmente a cualquiera.

La empatía también forma parte del amor

La empatía es uno de los conceptos centrales de esta enseñanza. Comprender que la otra persona está pasando por un momento difícil permite ofrecerle compañía incluso cuando no existe una solución inmediata.

El proverbio tampoco plantea que una pareja tenga la obligación de resolver todos los problemas del otro. Su mensaje apunta a algo más sencillo: estar presente cuando llega el dolor.

En ocasiones, escuchar sin juzgar, ofrecer apoyo o simplemente permanecer junto a alguien puede ser más importante que encontrar las palabras perfectas.

“Las manos secan las lágrimas”

La imagen de las manos secando las lágrimas resume la enseñanza del proverbio. Las manos no pueden evitar que los ojos lloren, pero sí pueden brindar una respuesta cuando las lágrimas aparecen.

Aplicado a una relación, esto significa que no siempre será posible eliminar aquello que causa sufrimiento. Sin embargo, existe la posibilidad de acompañar, escuchar y cuidar durante ese proceso.

Por eso, el mensaje de este proverbio japonés puede resumirse en una idea: amar no significa tener siempre la solución, sino evitar que la persona que atraviesa un momento difícil tenga que enfrentarlo en soledad.