SSP Yucatán activa su fuerza para emergencias: tiene más de 4 mil policías y mil 532 unidades listas

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) cuenta con personal, unidades y protocolos para responder ante emergencias provocadas por huracanes, inundaciones e incendios forestales, informó el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la corporación.

Durante la conferencia de prensa del gobernador Joaquín Díaz Mena, el secretario de Seguridad destacó que la capacidad de respuesta se fortalece mediante el Consejo Estatal de Protección Civil, donde se mantienen protocolos definidos y revisados de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Guardia Nacional y Conagua, además de los tres órdenes de Gobierno y la sociedad civil.

Explicó que el objetivo es proteger a la población, su patrimonio y el entorno ante situaciones de emergencia, para lo cual la SSP dispone de elementos de las áreas de policía, bomberos y servicios médicos.

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La corporación cuenta con más de 4 mil policías y mil 532 unidades operativas, entre las que se encuentran dos helicópteros y cuatro embarcaciones tipo interceptor, recursos que permiten ampliar la capacidad de atención en diferentes zonas del estado ante contingencias.

A esta infraestructura se suman cinco unidades móviles de monitoreo vial, tres unidades de videovigilancia y dos unidades del Registro Público Vehicular (Repuve).

Saidén Ojeda también señaló que la atención de emergencias se coordina a través del C5i y el número 911. Del 1 de enero a la fecha, se han recibido 936 mil 652 llamadas, que derivaron en 12 mil 593 apoyos diversos a la ciudadanía.

Refuerzan atención de ambulancias y bomberos

La capacidad operativa de la SSP también se refleja en los servicios de emergencia atendidos durante el año. De acuerdo con el funcionario, se han registrado 14 mil 791 servicios de ambulancia y 37 mil 428 intervenciones del cuerpo de bomberos.

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Para garantizar la cobertura en diferentes regiones de Yucatán, la corporación dispone de 53 bases de bomberos y paramédicos, distribuidas en las zonas Oriente, Sur, Poniente, Litoral Norte y Centro del estado.

El secretario de Seguridad señaló que esta infraestructura permite mantener una capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y otras emergencias, mediante la coordinación entre las distintas instituciones responsables de la protección de la población.