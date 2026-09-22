Guterres pide gobernar la inteligencia artificial antes de que avance sin control

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió este martes 22 de septiembre reforzar la gobernanza internacional de la inteligencia artificial (IA) para evitar que su desarrollo avance por encima de la capacidad de supervisión de los gobiernos y de la sociedad.

Durante la apertura del debate general del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Guterres colocó a la inteligencia artificial entre los principales desafíos globales de este siglo y sostuvo que su evolución debe permanecer bajo control humano. El debate general se desarrolla del 22 al 28 de septiembre en Nueva York.

El secretario general ha advertido en los últimos días que incluso desarrolladores de estos sistemas han expresado preocupación porque el avance tecnológico puede superar la comprensión actual de sus riesgos.

¿Qué pidió Guterres sobre la inteligencia artificial?

Guterres defendió un marco multilateral de gestión de riesgos que permita establecer responsabilidades comunes, estándares de seguridad y mecanismos de supervisión.

Su planteamiento mantiene una línea que la ONU ha impulsado durante 2026: que las decisiones sobre IA no queden concentradas en un pequeño grupo de gobiernos o compañías. En julio, el propio secretario general sostuvo que una tecnología con capacidad para transformar a la humanidad debe ser moldeada con participación de todos los países.

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El funcionario también ha insistido en que los seres humanos deben mantener el control sobre cualquier decisión que implique cuestiones de vida o muerte y ha reclamado mayores salvaguardas internacionales para sistemas de alto riesgo.

Durante su intervención de este martes, advirtió además que las armas autónomas capaces de matar sin intervención humana no deberían formar parte del futuro tecnológico.

ONU pide mayores responsabilidades a países con más capacidad en IA

Guterres señaló que los Estados con mayor capacidad tecnológica tienen una responsabilidad superior para evitar que la inteligencia artificial profundice desigualdades o genere nuevos riesgos globales.

La ONU ha promovido mecanismos como un diálogo global sobre gobernanza de la IA y un panel científico internacional para ampliar la participación de gobiernos, empresas, especialistas y sociedad civil en el diseño de reglas comunes.

El secretario general también ha defendido las aplicaciones positivas de esta tecnología en salud, educación, desarrollo sostenible y respuesta ante el cambio climático, pero sostiene que esos beneficios dependerán de que existan reglas y supervisión.

“The world does not need a weaker United Nations.



It needs a UN strong enough to face the world as it is and determined enough to build the world as it should be.”



– @antonioguterres on the indispensable role of the UN to help the world come together to overcome differences. pic.twitter.com/jbMVBJWiSm — United Nations (@UN) September 22, 2026

Guterres también aborda clima, Ucrania y Gaza

El discurso ante la Asamblea General incluyó otros asuntos internacionales. Guterres criticó a la industria de los combustibles fósiles y volvió a defender que quienes generan contaminación asuman los costos asociados.

Sobre Ucrania, reclamó respeto al derecho internacional y ha reiterado previamente su petición de avanzar hacia un alto al fuego que conduzca a una paz justa y duradera.

En Medio Oriente, también insistió en la necesidad de mantener abierta la posibilidad de una solución de dos Estados y de cumplir las obligaciones derivadas del derecho internacional en Gaza y Cisjordania.

IO