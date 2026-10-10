Yanet García en el Teletón: así apoya la causa pese a estar enferma

Yanet García se convirtió en una de las figuras más comentadas del Teletón, gracias a la cercanía que ha mostrado con sus seguidores y a la actitud que mantiene desde las primeras horas de la jornada, en la que participa como conductora pese a haber manifestado que está enferma.

La exparticipante de La Casa de los Famosos ha llamado la atención por el entusiasmo con el que se sumó a esta iniciativa solidaria. Su participación también ha despertado reacciones entre los integrantes de su fandom, quienes destacan la transparencia y autenticidad que mostró durante su paso por el reality show, cualidades que ahora vuelven a colocarla en el centro de la conversación digital.

La hermosa ya está en el foro lista para salir y apoyar está causa. Apoyemos con lo que este en nuestras manos, peso a pesitos se llega a la meta. #PorEsoTeQuieroTeletón #YanetGarcía YANET EN TELETÓN https://t.co/JpgQb0F91J — Ceci 🤠🍑🙈 (@Lovicesa1) October 10, 2026

Desde muy temprano, Yanet ha dejado ver sus ganas de formar parte de esta jornada de recaudación. Su disposición para colaborar, incluso cuando no se encuentra al cien por ciento, ha generado comentarios de apoyo entre sus seguidores, que reconocen su compromiso con una causa que busca mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Yanet García se une a la subasta de La Casa de los Famosos

Además de participar como una de las conductoras del Teletón, Yanet García se sumó a otra de las iniciativas destinadas a recaudar fondos: la firma de una sudadera autografiada por todos los habitantes de La Casa de los Famosos.

Hay gente que brilla en silencio por años hasta que un día la vida te la pone enfrente. Justo fue lo que me sucedió con Yanet, no la vi en 8 años de Teletón, y lamento haberlo hecho en un lugar lleno de gritos y donde ella decidió no gritar. Pero hoy me llena el corazón de felicidad verla donde siempre ha estado ayudando y brillando con propósito maravilloso. Perdón por llegar tarde Yanet, pero ya llegué y no me voy, qué orgullo es admirarte 💛💜. YANET EN TELETÓN — Gs (@Gts68100) October 10, 2026

La prenda será subastada y el dinero obtenido se destinará a la causa, por lo que la participación de Yanet forma parte de un esfuerzo colectivo para convertir un recuerdo del programa en una oportunidad de apoyar a quienes necesitan atención y servicios especializados.

La sudadera reúne las firmas de los participantes del reality y se suma a las acciones con las que sus integrantes buscan aportar a la recaudación. De esta manera, Yanet participa tanto frente a las cámaras como en una dinámica que involucra a los habitantes de la casa y a los seguidores del programa.

Hoy en el teleton, alguien se llevará los buzos que firmaron Yanet y Brianda jajajaja 💜 YANET EN TELETÓN https://t.co/wVgOVM3p80 — Catalina 🐩 (@Catalin03041619) October 10, 2026

¿Qué es el Teletón y para qué sirve?

El Teletón es una iniciativa de recaudación que busca reunir recursos para apoyar la rehabilitación y la atención integral de personas con discapacidad, especialmente niñas, niños y adolescentes. En México, la Fundación Teletón impulsa servicios especializados a través de sus centros de rehabilitación, además de programas de inclusión y atención para personas con autismo y otros requerimientos de apoyo.

Cada edición convoca a conductores, artistas, personalidades del espectáculo, empresas y ciudadanos que contribuyen mediante donativos y distintas actividades solidarias. La participación de figuras públicas ayuda a difundir el mensaje y a invitar a más personas a sumarse.