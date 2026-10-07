Por eso te quiero Teletón 2026: ¿Cuándo es, dónde será, qué artistas estarán y por qué ya no se realiza en diciembre?

El Teletón 2026 está listo para una nueva jornada de música, entretenimiento y solidaridad, pero este año volverá a celebrarse en octubre, una fecha que sustituyó al tradicional mes de diciembre desde 2025. La edición de este año tendrá como objetivo reunir fondos para mantener la atención de niñas, niños y adolescentes, además de impulsar la construcción de un nuevo centro de rehabilitación.

¿Cuándo es el Teletón 2026?

La edición 2026 del Teletón México se realizará el sábado 10 de octubre, con una transmisión nacional durante prácticamente todo el día.

La jornada comenzará desde las 8:00 horas con una edición especial del programa Hoy desde Estudios Quarry. Posteriormente, a partir de las 11:00 horas, la programación continuará desde el Foro Teletón en Televisa San Ángel, con diferentes programas y segmentos especiales.

Por la noche llegará uno de los momentos más esperados: el gran cierre, que comenzará alrededor de las 21:00 horas y contará con presentaciones musicales y el conteo final de la recaudación.

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¿Dónde se realizará el Teletón 2026?

La jornada tendrá diferentes sedes a lo largo de la transmisión. Entre ellas estarán Estudios Quarry y el Foro Teletón de Televisa San Ángel, desde donde se desarrollarán distintos segmentos del programa.

Además, los Centros Teletón de diferentes estados participarán en las actividades relacionadas con la campaña y la recaudación.

La edición de este año tiene como meta 426 millones 978 mil 717 pesos, es decir, un peso más de lo conseguido en 2025. Los recursos estarán destinados a la atención de niñas y niños con discapacidad, autismo y cáncer, así como a la construcción de un nuevo CRIT en Minatitlán, Veracruz.

¿Qué artistas estarán en el Teletón 2026?

La música será uno de los elementos principales de la jornada. Entre los artistas que han sido confirmados para participar se encuentran Yuri, Lucero, Emmanuel y Luis Fonsi, además de la Banda El Recodo, agrupación que interpreta el himno oficial de esta edición.

También participará el elenco de Matilda El Musical, como parte de los espectáculos preparados para la transmisión.

La Banda El Recodo tiene un papel especial este año, ya que grabó el tema oficial “Por Eso Te Quiero, Teletón”, canción que acompaña la campaña 2026.

En la conducción también estarán figuras como Galilea Montijo, Faisy, Danielle Dithurbide, Claudia Lizaldi, Odalys Ramírez, Héctor Sandarti, Mariano Osorio, Yordi Rosado, Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Legarreta, Nicola Porcella, Andrea Escalona, Arath de la Torre, Tania Rincón, Yanet García y Borja Voces, entre otros.

¿Dónde ver el Teletón 2026 en vivo?

El Teletón 2026 podrá seguirse por televisión abierta a través de Las Estrellas, donde se transmitirá la programación especial durante el sábado 10 de octubre.

También habrá seguimiento mediante las plataformas digitales de Teletón México, incluida su transmisión en internet, por lo que quienes no tengan acceso a la televisión podrán seguir parte de la jornada en línea.

La programación se extenderá desde la mañana hasta la madrugada, con diferentes bloques de entretenimiento, historias de vida, llamados a donar y presentaciones musicales.

¿Por qué el Teletón ya no se realiza en diciembre?

El cambio de diciembre a octubre comenzó en 2025, después de que durante más de dos décadas el evento se realizara tradicionalmente en diciembre.

Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, explicó en 2025 que diciembre se había convertido en un mes complicado para los patrocinadores debido a la gran cantidad de compromisos y actividades que se concentran durante esa temporada. Por ello, la organización decidió adelantar el evento al mes de octubre.

También se señaló que durante diciembre existe una fuerte competencia por espacios en televisión y por la atención de la audiencia debido a las celebraciones de fin de año, vacaciones, compras y otros eventos.

De acuerdo con declaraciones difundidas durante el anuncio del cambio, octubre permitiría contar con mejores condiciones para los patrocinadores y ofrecer una mayor atención al evento.

El cambio no fue solamente una decisión para 2025: Teletón mantuvo octubre para 2026, por lo que la jornada volverá a celebrarse en este mes.

¿Cuál es la meta del Teletón 2026?

La meta establecida para este año es de 426 millones 978 mil 717 pesos, cantidad que corresponde a lo recaudado en 2025 más un peso.

El dinero permitirá mantener los servicios de rehabilitación y atención especializada para niñas, niños y adolescentes, además de apoyar la construcción del nuevo CRIT de Minatitlán, Veracruz.

Así, aunque el Teletón dejó atrás la tradición de diciembre, la finalidad de la jornada continúa siendo la misma: recaudar recursos para sostener los servicios de atención y rehabilitación que ofrece Fundación Teletón en México.