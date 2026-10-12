Isadora González en "Infinito Amor": así es Magdalena, la marquesa que perdió su fortuna

Su título nobiliario ya no garantiza una vida llena de lujos, pero Magdalena, la marquesa de Ariza, está decidida a conservar las apariencias y defender el lugar que cree merecer en la sociedad. Interpretada por la actriz Isadora González, esta mujer destaca en Infinito Amor por su carácter orgulloso, sus planes inesperados y un toque de humor que contrasta con los conflictos del melodrama.

La producción de Salvador Mejía para TelevisaUnivision llega a la televisión este 12 de octubre de 2026. Entre sus personajes se encuentra esta marquesa venida a menos, cuya necesidad de proteger su apellido la llevará a tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de su familia.

¿Quién es Magdalena, la marquesa de Ariza en Infinito Amor?

Magdalena pertenece a una familia de linaje aristocrático, pero su situación económica ya no corresponde al prestigio que intenta proyectar. A pesar de haberlo perdido casi todo, se aferra a sus títulos, sus costumbres y su posición social para evitar que los demás descubran hasta dónde ha llegado su caída.

La marquesa utiliza su astucia y orgullo para mantener una imagen de elegancia y distinción. Su empeño por aparentar que conserva sus privilegios la convierte en un personaje capaz de recurrir a estrategias inesperadas con tal de proteger su reputación.

Isadora González interpreta a una marquesa con un lado cómico

La actriz Isadora González, a quien llaman cariñosamente Isa, es la encargada de dar vida a Magdalena. Su personaje incorpora una faceta divertida a Infinito Amor, pues sus reacciones exageradas y su particular manera de enfrentar los problemas aportan momentos de humor a la historia.

Aunque la marquesa forma parte de una trama con conflictos familiares y sentimentales, su personalidad permite aligerar algunas escenas sin abandonar el tono del melodrama. La combinación de orgullo, ocurrencias y elegancia distingue a Magdalena de otros personajes de la producción.

¿Qué hará Magdalena para salvar su legado familiar?

El principal objetivo de la marquesa es evitar que desaparezca el prestigio de su familia. Para conseguirlo, se enfrenta a una situación complicada cuando recibe una propuesta de matrimonio arreglado con Ariel, un hombre enigmático que podría formar parte de la solución a sus problemas.

Ante la posibilidad de perder lo poco que le queda, Magdalena decide involucrar a su ahijada Macarena en sus planes. La joven se convierte en una pieza importante para intentar rescatar el legado familiar, aunque las decisiones de la marquesa podrían traer consecuencias inesperadas.

Magdalena promete dar de qué hablar en Infinito Amor

Con una posición social amenazada y una personalidad que no pasa inadvertida, Magdalena, la marquesa de Ariza, buscará abrirse camino entre los enredos de Infinito Amor. Su obsesión por conservar las apariencias, sumada a su peculiar sentido del humor, promete convertirla en uno de los personajes que aporten giros y momentos memorables a la historia.

La interpretación de Isadora González presenta a una mujer que, aunque ha perdido su fortuna, se niega a renunciar a su identidad aristocrática. Ahora queda por descubrir si sus planes para salvar a su familia funcionarán o si su orgullo terminará complicando todavía más su situación.