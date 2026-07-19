Ceremonia de Clausura del Mundial 2026: horario, artistas y dónde verla EN VIVO en México

La Copa Mundial 2026 llega a su desenlace este domingo con la esperada Ceremonia de Clausura, un espectáculo que marcará el cierre del torneo antes de la gran final entre España y Argentina en el Estadio New York/New Jersey.

La FIFA preparó un evento de aproximadamente 30 minutos en el que participarán figuras de la música y el entretenimiento internacional para despedir la edición más grande en la historia del Mundial, disputada por 48 selecciones.

Entre los artistas confirmados destacan Robbie Williams, Jennifer Hudson, Post Malone, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, además de la participación de Tom Cruise e iShowSpeed. Jennifer Hudson será la encargada de interpretar el himno de los Estados Unidos durante la ceremonia.

Una vez concluido el acto inaugural de la final, la atención se centrará en el duelo por el título entre España y Argentina. Además, durante el descanso del partido se realizará un espectáculo de medio tiempo con la participación de artistas como Shakira, BTS, Coldplay, Justin Bieber y Madonna.

¿A qué hora inicia la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026?

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026.

Domingo 19 de julio de 2026. Hora: 11:30 horas (tiempo del centro de México).

11:30 horas (tiempo del centro de México). Sede: Estadio New York/New Jersey.

¿Dónde ver EN VIVO la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026?

Los aficionados en México podrán seguir el espectáculo a través de las siguientes plataformas: