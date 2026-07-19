Terremoto de 5.5 estremece a Perú y deja al menos a seis personas sin vida

Un fuerte sismo sacudió el centro de Perú durante el sábado 18 de julio de 2026 por la noche. Este movimiento cuya magnitud fue estimada entre 5.1 y 5.5 según diferentes agencias de monitoreo dejó al menos seis personas sin vida, además de decenas de heridos y provocó daños materiales en la región.

El epicentro de este terremoto se localizó en la provincia de Chupaca, en la parte interna del departamento de Junín a las 21:24 hora local. Debido a que el sismo tuvo una baja profundidad y a que las construcciones locales se encuentran hechas de adobe, el movimiento provocó el colapso inmediato de viviendas.

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Daños que provocó el terremoto en Perú

Los informes oficiales han indicado que hay cerca de 300 personas damnificadas y más de 20 heridos, mismos que se encuentran recibiendo atención médica en hospitales de la zona. Aunado a esto, decenas de viviendas quedaron destruidas y se reportaron cortes de energía eléctrica en las provincias de Chupaca y Huancayo.

El jefe de IGP, Dr. Hernando Tavera, explicó que el sismo ocurrido ayer en el ciudad de Chupaca, región Junín, de M. 5.1 se ubicó a una profundidad menor de 24 kilómetros. pic.twitter.com/mDDrnUGmiG — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 19, 2026

Personal de Defensa Civil y el Ministerio de Defensa junto con equipos de emergencia, se movilizaron de inmediato a los puntos críticos para remover escombros y distribuir ayuda humanitaria. El gobierno de Perú anunció que se ha declarado en estado de emergencia a los distritos más golpeados.

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