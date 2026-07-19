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Terremoto de 5.5 estremece a Perú y deja al menos a seis personas sin vida

El sismo dejó más de 100 personas damnificadas, además de varias personas heridas.

Por Redacción Por Esto!

19 de jul de 2026

1 min

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Terremoto de 5.5 estremece a Perú y deja a seis personas sin vida.
Terremoto de 5.5 estremece a Perú y deja a seis personas sin vida. / X: @elmercuriomanta

Un fuerte sismo sacudió el centro de Perú durante el sábado 18 de julio de 2026 por la noche. Este movimiento cuya magnitud fue estimada entre 5.1 y 5.5 según diferentes agencias de monitoreo dejó al menos seis personas sin vida, además de decenas de heridos y provocó daños materiales en la región.

El epicentro de este terremoto se localizó en la provincia de Chupaca, en la parte interna del departamento de Junín a las 21:24 hora local. Debido a que el sismo tuvo una baja profundidad y a que las construcciones locales se encuentran hechas de adobe, el movimiento provocó el colapso inmediato de viviendas.

La Guaira permanece como la entidad con mayores afectaciones materiales y humanas

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Daños que provocó el terremoto en Perú

Los informes oficiales han indicado que hay cerca de 300 personas damnificadas y más de 20 heridos, mismos que se encuentran recibiendo atención médica en hospitales de la zona. Aunado a esto, decenas de viviendas quedaron destruidas y se reportaron cortes de energía eléctrica en las provincias de Chupaca y Huancayo.

Personal de Defensa Civil y el Ministerio de Defensa junto con equipos de emergencia, se movilizaron de inmediato a los puntos críticos para remover escombros y distribuir ayuda humanitaria. El gobierno de Perú anunció que se ha declarado en estado de emergencia a los distritos más golpeados.

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