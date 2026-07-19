Muere en el hospital joven baleado en la Supermanzana 67 de Cancún

Después de varias horas de agonía, un joven que fue baleado en calles de la Supermanzana 67, perdió la vida en la clínica de especialidades del Seguro Social, debido a la gravedad de sus lesiones, mientras el móvil del ataque no ha sido esclarecido.

El ahora occiso fue identificado con el nombre Joel Gerardo, quien contaba con 26 años, de oficio cocinero con domicilio en el fraccionamiento Urbi Villas. Las primeras investigaciones señalaron que al momento de la agresión se encontraba en el domicilio de un amigo, en el transcurso de la madrugada del sábado.

La muerte de la víctima fue reportada horas después de los hechos por el personal de la clínica de especialidades del Seguro Social, ubicada en la Supermanzana 509, debido a que un impacto de bala que recibió en el área del tórax perforó uno de los pulmones.

Las primeras investigaciones señalaron que el joven salió de su trabajo como cocinero y estaba llegando al domicilio de un amigo, en la Supermanzana 67, cuando recibió varios disparos, alrededor de las 03:15 horas del sábado.

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Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al hospital para realizar el levantamiento del cuerpo. El personal del nosocomio confirmó que el ahora occiso ingresó en el transcurso de la madrugada con una herida por proyectil de arma de fuego que atravesó el brazo izquierdo y lesionó también el área del tórax.

Los agentes de investigación contactaron en el hospital a la hermana del ahora occiso, quien refirió que su hermano sufrió la agresión, cuando se encontraba en la casa de un amigo, sin saber el motivo del ataque.

Los hechos ocurrieron en la calle 36, frente a la Manzana 8 de la Supermanzana 67, en donde los policías encontraron momentos después de los hechos varios casquillos esparcidos en la vía pública, en una zona comprendida entre las avenidas Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo, mejor conocidas como las Rutas 4 y 5.

Ante el reporte de un lesionado por arma de fuego en el lugar, paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a la clínica de especialidades del Seguro Social.